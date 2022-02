Maria Rita Gismondo chi è, curriculum, età, altezza, marito, figli, vita privata, biografia, virologa. Uno dei virologi più in vista per tutta la durata della pandemia Covid, è diventata spesso ospite fissa dei dibattiti televisivi. Andiamo a conoscere meglio la sua vita privata.

Dove e quando è nata, età, altezza, la biografia di Maria Rita Gismondo

E’ nata a Catania il 18 febbraio del 1954. Allo stato attuale ha dunque 67 anni. E’ del segno zodiacale dell’Acquario. Non si hanno notizie circa la sua altezza.

Ha conseguito ben due lauree presso l’Università di Catania. Nel 1976 si è laureata in Biologia e successivamente qualche anno dopo nel 1984 in Medicina e chirurgia. Ha proseguito il suo percorso formativo specializzandosi nel 1979 in Microbiologia e virologia sempre presso l’Università di Catania.

Il marito, i figli, la vita privata di Maria Rita Gismondo

La virologa ha due figlie. I loro nomi sono Cecilia e Beatrice. Ma non sappiamo se è sposata o meno. Non abbiamo informazioni né su un possibile compagno, né su un possibile marito. Non abbiamo tante informazioni sulla sua vita privata perché è molto riservata. In tv, parla unicamente della sua professione e dei temi sanitari che vengono affrontati nelle varie trasmissioni dove è presente. Qualche notizia sul privato viene carpita giusto dai social network.

Curriculum vitae e carriera di Maria Rita Gismondo

La dottoressa Gismondo dal 1987 è docente associato di microbiologia clinica prima a Catania, poi presso la facoltà di Medicina dell’Università di Milano.

Nel 1995 è diventata direttrice del laboratorio di microbiologia clinica, virologia e bioemergenze del Polo Universitario “L. Sacco” di Milano. La virologa dirige anche la struttura BLS4, il laboratorio nazionale di riferimento per pandemie e bioterrorismo. È esperta proprio di emergenza infettivologica. È stata nominata presidente della Fondazione Donna a Milano onlus, che si occupa di aiutare le donne con difficoltà.

Nel suo curriculum ci sono anche esperienze anche all’estero, tra cui l’ospedale di Londra e l’Università del Tenessee negli Stati Uniti. Il curriculum in PDF è scaricabile a questo link: Il curriculum vitae di Maria RIta Gismondo.