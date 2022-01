Maria Rita Gismondo chi è: marito, figli, vita privata, età, peso, altezza e carriera della virologa

Chi è Maria Rita Gismondo: marito, figli, vita privata, età, peso, altezza e carriera della virologa. Maria Rita sarà tra gli ospiti odierna di Fuori dal coro, trasmissione televisiva che va in onda in prima serata su Rete 4.

Dove e quando è nata, età, peso e altezza di Maria Rita Gismondo

Maria Rita è nata a Catania, in Sicilia, nel 1964. Quindi ha 67 anni. Non abbiamo informazioni sul suo peso e sulla sua altezza ma sappiamo che lavora da anni, con profitto, come virologa. Durante il Covid, è stata ospitata in diverse trasmissioni televisive per parlare con cognizione di questo delicato argomento.

Il marito e i figli, la vita privata di Maria Rita Gismondo

La virologa ha due figlie. I loro nomi sono Cecilia e Beatrice. Ma non sappiamo se è sposata o meno. Non abbiamo informazioni né su un possibile compagno, né su un possibile marito. Non abbiamo tante informazioni sulla sua vita privata perché è molto riservata. In tv, parla unicamente della sua professione e dei temi sanitari che vengono affrontati nelle varie trasmissioni dove è presente.

La carriera di Maria Rita Gismondo

Come detto, Maria Rita viene invitata in tv a parlare di Covid perché è una virologa di successo. E’ uno dei membri esperti della Commissione Europea, ha ricevuto premi e riconoscimenti per la sua attività professionale. Ha coordinato progetti di successo in Asia ed in Africa. E’ stata nominata alla presidenza della Fondazione Donna a Milano.