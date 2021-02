Maria Rosaria Omaggio chi è: età, altezza, marito, figli, vita privata, carriera dell’attrice ospite a Oggi è un altro Giorno

Maria Rosaria Omaggio sarà ospite di Serena Bortone a Oggi è un Altro Giorno, il programma di Rai 1. Chi è Maria Rosaria Omaggio? E’ un’attrice sulla cresta dell’onda da tanti anni. Uno dei ruoli che l’ha più segnata è stato quello di Oriana Fallaci nel film Walesa – L’uomo della speranza.

Tuttavia, se della vita professionale sappiamo molte cose di Maria Rosaria, l’attrice è molto riservata sulla propria vita privata.

Maria Rosaria Omaggio chi è: altezza, età, segno zodiacale

Maria Rosaria Omaggio è nata a Roma l’11 gennaio 1954. E’ dunque del segno zodiacale del Capricorno. Ma la sua famiglia è di origini napoletane. Maria Rosaria è alta circa 1,70 metri e ha gli occhi verdi.

Maria Rosaria Omaggio: vita privata, marito e figli

Si sa davvero poco della vita privata di Maria Rosaria Omaggio. Ad esempio non si sa se è sposata o meno. Se è fidanzata o meno. Se abbia dei figli o no (anche se quest’ultima cosa sembra improbabile). D’altronde l’attrice è davvero poco attiva sui social network.

In una intervista di qualche anno fa, la Omaggio aveva detto: “Posso di certo confermare che i miei uomini, mai persone del mio ambiente lavorativo, sono state scelte sempre sbagliate, ho amato con grande sincerità rischiando a volte danni alla mia carriera. Il principe azzurro non esiste, ma la possibilità di un compagno di vita che supera la fase della passione, va oltre e condivide la vita con te, non è un’utopia. Credo che un amore è reale quando si diventa fratelli, quando si condivide, quando c’è un affiatamento ed un bene che va oltre la prima fase dell’innamoramento”.

Maria Rosaria Omaggio, carriera e vita lavorativa

Maria Rosaria sognava già da bambina di diventare un’attrice, e ha debuttato quando era ancora giovanissima. Nel 1973 si è fatta conoscere a Canzonissima, la trasmissione condotta da Pippo Baudo. La carriera di attrice e quella di cantante sono cresciute di pari passo, ma tra la fine degli anni ’70 e l’inizio degli anni ’80 si è dedicata principalmente al cinema. In tv ha ricoperto ruoli di successo soprattutto in Caro Maestro e Don Matteo.

Ecco invece la sua filmografia: