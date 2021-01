Maria Teresa Ruta ha raccontato al Grande Fratello Vip un aneddoto risalente al 1991 e riguardante Alain Delon. La Ruta era stata invitata a cena dal divo francese durante la finale di Miss Italia, cui l’attore partecipava in qualità di membro della giuria. Stando al racconto della conduttrice, pare che Alain Delon avesse manifestato un certo interesse nei suoi confronti ma l’intromissione di una terza persona avrebbe intralciato i desideri del divo.

Maria Teresa Ruta e la cena con Alain Delon

“Lui mi voleva seduta al suo fianco a cena – ha rivelato Maria Teresa Ruta –. Io sono andata a cambiarmi e a profumarmi e nel frattempo una collega si era seduta al mio posto. Non dirò chi è la collega”, ha precisato.

E così, un incalzante Alfonso Signorini, ha insistito fino a strappare il nome della collega della Ruta. “Va bene, era la mamma di Francesco”. Il riferimento è ad Alba Parietti. “Mi siedo a un altro tavolo, – prosegue Maria Teresa Ruta – ma lui dopo mi ha chiesto di andare a bere qualcosa”.

La replica di Alba Parietti

Pochi istanti dopo è arrivata la replica di Alba Parietti con due post sul suo profilo Instagram, con video che la mostrano insieme all’attore francese: “Mi spiace per Maria Teresa Ruta… il Grande Fratello è ufficiale dà alla testa. Maria Teresa Aripiiate!”. “Adoro il mio amico Alain Delon. Dalla sera in cui eravamo Presidenti di giuria a Miss Italia. La fantasia di Maria Teresa Ruta è molto divertente ma molto fantasiosa“, ha scritto la Parietti, lanciando così una frecciatina alla Ruta.

Una stoccata che Signorini riporta alla Ruta. “Va bene, dove sono andati dopo loro?” la risposta della concorrente che ha sottolineato come Alain Delon sia andato via con lei e non con la Parietti.