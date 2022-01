Maria Teresa Ruta chi è: dove e quando è nata, età, altezza, marito, figli, carriera

Maria Teresa Ruta sarà una delle ospiti della puntata di stasera, martedì 18 gennaio, di Back to school.

Dove è nata, età e biografia di Maria Teresa Ruta

Maria Teresa Ruta è nata il 23 aprile del 1960 a Torino (età 61 anni). Trascorre la sua infanzia nel quartiere Borgo San Paolo a Torino in un caseggiato nei pressi del centro sportivo della Lancia (oggi Robilant). Studia fino alle superiori nella sua città natale. Una volta ottenuto il diploma di maturità decide di provare a fare carriera in tv.

Nel 1976 inizia ad ottenere visibilità partecipando al concorso di bellezza Miss Muretto di Alassio dove viene incoronata come la più bella. Nel 1987 si trasferisce a Roma dove inizia a partecipare ai suoi primissimi provini. Purtroppo, nel pomeriggio del 14 agosto del 1977, sempre a Roma, in zona Trastevere, subisce un tentativo di stupro. L’anno successivo inizia a recitare a teatro nella compagnia di Carlo Campanini, al tempo stesso diventa una fotomodella, e appare in alcuni film come controfigura o comparsa.

La carriera

La sua carriera decolla negli anni Ottanta, periodo in cui appare come soubrette in alcuni programmi televisivi Rai come “Signorine grandi firme” insieme a Carmen Russo. Nel 1984 esordisce nel mondo dello spettacolo come conduttrice televisiva, conducendo “Caccia al 13”, un programma sportivo trasmesso su Rete 4. Proprio grazie a questo programma la giovane conduttrice si fa notare e porta a casa un Telegatto. Qualche anno dopo affianca il celebre Sandro Ciotti in veste di giornalista sportiva nella conduzione di un altro programma di calcio, “Domenica sportiva“. Nel 1991 approda ad un’altra trasmissione sportiva, “Il processo del lunedì” dove lavora come inviata. Nello stesso periodo conduce anche lo “Zecchino d’oro“.

Negli anni Novanta abbandona il mondo dello sport per avvicinarsi al mondo dell’intrattenimento. Conduce “Giochi senza frontiere”, “Uno mattina estate” e tanti altri programmi ancora. Nel 2000 conduce e partecipa a svariati programmi televisivi come “Ok il prezzo è giusto“ e “Bravo bravissimo”. Ha recitato anche in “Un posto al sole” e nel 2003 partecipa anche al celebre reality show “L’isola dei famosi”. Negli ultimi anni è apparsa in svariati programmi come “Pomeriggio Cinque“, “Live non è la D’Urso” e l’ultima edizione del “Grande Fratello Vip“.

Marito, figli e vita privata di Maria Teresa Ruta

E’ stata sposata per circa dieci anni con Amedeo Goria, celebre giornalista sportivo con il quale ha avuto due figli: Guendalina e Gian Amedeo. Il loro rapporto si è concluso nel 2004 ma i due sono rimasti in ottimi rapporti. Nel 2015, dopo anni di fidanzamento, sale nuovamente sull’altare e sposa il suo compagno Roberto Zappulla con cui attualmente vive a Luino.

Durante il Grande Fratello Vip, in un confronto con la figlia Guendalina, è emerso come a un certo punto della loro vita, quando la figlia era quasi maggiorenne, avrebbe seguito il cuore andando di fatto a vivere con Roberto Zappulla e diventando meno presente per i suoi figli. Guenda ha parlato di scelta sbagliata che ha richiesto tempo per essere metabolizzata, ma che adesso ha portato ad un rapporto equilibrato e sereno.