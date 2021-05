Maria Teresa Ruta chi è, età, altezza, marito Roberto Zappulla, figli, vita privata, intervista Diego Armando Maradona, vero nome, biografia e carriera della conduttrice televisiva, giornalista, scrittrice ed attrice teatrale italiana. La Ruta sarà tra gli ospiti di Fuori dal coro, trasmissione televisiva di Mediaset.

Dove e quando è nata, età, altezza, vero nome e biografia di Maria Teresa Ruta

La Ruta è nata a Torino il 23 aprile 1960 (età 61 anni). Non abbiamo informazioni sul suo peso e sulla sua altezza ma sappiamo che è nota con il suo vero nome. Non utilizza un nome d’arte o dei soprannomi. Maria Teresa Ruta è una conduttrice televisiva, giornalista, scrittrice ed attrice teatrale italiana.

Il marito Roberto Zappulla, i figli: vita privata di Maria Teresa Ruta

Nel 1987 ha sposato il giornalista sportivo e conduttore Amedeo Goria. Dal matrimonio sono nati due figli: Guenda (1988), e Gianamedeo (1992). La Ruta e Goria si sono poi separati nel 1999 e hanno divorziato nel 2004. Dal gennaio 2006 è legata sentimentalmente al produttore discografico Roberto Zappulla, fratello del cantante neomelodico Carmelo Zappulla, con cui si è poi sposata nel 2015.

L’intervista a Diego Armando Maradona di Maria Teresa Ruta

È inoltre ricordata, come ricorda Wikipedia, per essere stata la prima giornalista sportiva donna ad aver intervistato Diego Armando Maradona, nel 1986, quando il calciatore si trovava in forza al Napoli.