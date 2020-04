ROMA – Maria Teresa Ruta ha festeggiato il suo 60esimo compleanno solo con il suo compagno, ma senza i figli e la madre.

In collegamento con Barbara d’Urso e il pubblico di Pomeriggio Cinque, la presentatrice ha mostrato le due torte, un mazzo di fiori e alcuni palloncini con cui lei stessa ha adornato la stanza in occasione del suo compleanno.

“Roberto mi ha fatto la torta, ha fatto una cosa online, si è messo lì con un suo amico pasticciere siciliano col telefonino e mi ha fatto la torta, poi i miei figli Gianamedeo e Guenda, non so come, hanno chiamato tutti i supermercati e sono riusciti a farmi arrivare questa torta, perché noi siamo tutti separati”.

Solo pochi giorni fa, in diretta con Storie Italiane, Maria Teresa Ruta aveva mostrato la sua commozione e preoccupazione per non poter accudire sua madre, da cui vive lontana, distacco che le ha procurato molta sofferenza.

Quasi in lacrime, infatti, aveva svelato:

“I miei figli sono lontani anche mia madre e mio fratello, trascorro da sola questo compleanno”.

“Tu per fortuna sei con il tuo fidanzato, io il giorno del mio compleanno, il 7 maggio, sarò proprio da sola – le ha detto commossa Barbara d’Urso -. Spegnerò la candelina e mi canterò tanti auguri”. (fonte POMERIGGIO 5)