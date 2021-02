Si torna a parlare di Maria Teresa Ruta e Francesco Baccini al Grande Fratello Vip. E’ accaduto nella diretta di lunedì 8 febbraio, quando, inaspettatamente, il cantautore ha raggiunto la casa più spiata d’Italia.

I due si sono finalmente confrontati sul loro presunto flirt che ha alimentato i gossip in questa settimana. E’ stato Baccini a raccontare come andarono realmente le cose tra loro.

Scendendo nel dettaglio il cantautore ha rivelato di aver visto Maria Teresa Ruta qualche volta. La prima volta è stato invitato da Maria Teresa a casa sua, dove hanno parlato di musica e suonato il pianoforte insieme alla figlia di lei, Guenda Goria, all’epoca una ragazzina. “Una serata tranquillissima”, ha affermato Baccini.

Quindi Baccini è arrivato all’episodio rivelato da Maria Teresa Ruta la scorsa settimana. La conduttrice aveva raccontato di aver invitato a casa sua Baccini per seguire insieme il Festival di Sanremo. Ma furono beccati sul divano dalla figlia Guenda, la quale aveva confermato tutto.

Maria Teresa Ruta e Francesco Baccini, a interromperli fu un uomo

In realtà Baccini racconta che a interromperli non fu la giovane Goria, bensì un uomo. “Mi è successa una roba che nella vita non te la scordi più”, ha detto. Inizialmente pensava che si fosse un ladro, ma poi tra Maria Teresa e l’uomo è cominciata una discussione.

“Lei era pietrificata da una parte – ha spiegato Baccini – io pietrificato dall’altra. Era inca…o nero, ho pensato ‘se dico qualcosa peggioro la situazione”. Quindi, sperando di passare inosservato, ha infilato il cappotto e si è defilato. In seguito, lui e Maria Teresa non si sono più sentiti.

Ruta ha quindi confermato la versione del cantautore, ma ha preferito non rivelare il nome della persona che li ha interrotti.

“Era una persona che mi ha fatto compagnia per cinque anni – ha detto – Mi ha aiutata, qualche volta siamo andati al cinema, a cena insieme, accompagnava i ragazzi a scuola, aveva le chiavi di casa”.

Si volevano molto bene, ha spiegato, ma parte sua non c’era amore. Non si trattava, in ogni caso, di Amedeo Goria né di Roberto Zappulla, attuale marito della conduttrice.