Maria Teresa Ruta e Francesco Baccini: la versione del figlio del cantante e la gaffe di Guenda Goria

Maria Teresa Ruta e Francesco Baccini: c’è stato un flirt? Sono stati colti sul fatto dalla figlia di Ruta? A raccontare le loro versioni sono stati proprio i figli dei due, Guenda Goria e Michael Baccini.

Ospiti entrambi di Live – Non è la D’Urso su Canale 5, Guenda Goria e Michael Baccini hanno detto la loro sulla relazione che vedrebbe coinvolti i rispettivi genitori.

Maria Teresa Ruta e Francesco Baccini: la versione di Michael Baccini

In realtà ad essere atteso nello studio Mediaset era proprio Francesco Baccini, ma alla fine si è presentato il figlio Michael. Che ha spiegato: “Quando ho visto la notizia non mi sono scandalizzato. Mio padre è un’artista, gli piacciono le belle donne, l’ho chiamato e ho detto: ‘papà cosa hai combinato’. E lui mi ha raccontato la storia. Si sono visti un paio di volte a casa di Maria Teresa, mentre guardavano Sanremo c’è stato un momento di effusioni senza sfociare nell’intimità. In quel frangente ha sentito la porta aprirsi e ha visto un uomo entrare. Maria Teresa ha cominciato a discutere e papà pian pianino si è preso la giacca e se ne è andato”.

Un racconto diverso da quello fatto dalla stessa Maria Teresa Ruta al Grande Fratello Vip. La conduttrice ha infatti rivelato che a scoprirla insieme a Baccini sarebbe stata la figlia, Guenda Goria.

Maria Teresa Ruta e Francesco Baccini: la versione di Guenda Goria

E proprio Guenda Goria avrebbe dato la propria versione dei fatti: “Io non so di preciso in che anno è successo, io mi ricordo di Francesco, mi faceva molto piacere parlare con lui visto che è anche un musicista. Prima che mamma incontrasse Roberto è stata sola, ma ha avuto anche delle storie”, ha detto la giovane attrice. Aggiungendo, con un lapsus che non è passato inosservato: “Io non ho colto sul fallo, diciamo che io stavo spesso con mamma e lei ha sempre organizzato molte cene”.