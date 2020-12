Nella casa del Grande Fratello Vip c’è stata una conversazione piccante tra Maria Teresa Ruta e Cristiano Malgioglio. La conduttrice ha raccontato di quando lo fece dentro un sarcofago.

Maria Teresa Ruta e il sarcofago egizio. Tutto parte da Barbara D’Urso che si è collegata in diretta con il Grande Fratello Vip 2020 proprio mentre stava succedendo qualcosa di bizzarro. Il racconto hot che Maria Teresa Ruta stava facendo a Cristiano Malgioglio. La conduttrice ha raccontato di avere avuto un rapporto sessuale in un sarcofago con il compagno Roberto Zappulla.

Maria Teresa Ruta racconta: “Nel sarcofago egizio. Era l’unico posto fresco”. L’espressione di Cristiano Malgioglio ha fatto subito capire di cosa si stesse parlando. La conduttrice ha spiegato che alcuni turisti giapponesi sarebbero passati nei pressi del sarcofago proprio mentre lei era lì con il suo compagno: “Lui era nudo e si è tirato su il pantaloncino. Io avevo un caffettano che fai su e giù”.

La reazione di Cristiano Malgioglio dopo il racconto di Maria Teresa Ruta

Cristiano Malgioglio ha ascoltato il racconto di Maria Teresa Ruta e ha detto: “Ma cosa mi stai dicendo? Amore, tutto potevo immaginare ma non una cosa del genere. Maria Teresa tu mi sconvolgi ogni giorno che passa. Ma hai fatto l’amore in un sarcofago? Non voglio sapere i particolari”.

Ospite in studio da Barbara D’Urso c’era Patrizia Rossetti, a cui la conduttrice ha chiesto conferma: “Ha fatto l’amore in un sarcofago? Ma tu lo sapevi? È vero?”. L’amica di Maria Teresa Ruta ha confermato: “Lo ha fatto con Roberto, il suo compagno. Sono andati a vedere queste robe, poi le è preso questo trip, perché la Ruta è un po’ così”. (Fonte Grande Fratello Vip).