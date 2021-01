Maria Teresa Ruta e il sesso al Gf Vip: “Chi ha provato orgasmo clitorideo e vaginale?” Censurata. La conduttrice televisiva ha parlato di questo argomento bollente nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip.

Era notte inoltrata ma comunque le sue frasi non sono passate inosservate agli autori che l’hanno convocata nel confessionale per censurarla. Una volta uscita, non ha potuto parlare più di sesso.

Maria Teresa Ruta e le frasi sul sesso durante il Grande Fratello Vip

Durante l’ultima puntata del Gf Vip, Tommaso Zorzi è stato protagonista di una rubrica che aveva lo scopo di intrattenere il pubblico. Infatti trattava tutti argomenti con un modo di fare fuori dagli schemi.

Ecco alcuni esempi: intervistava i concorrenti del Grande Fratello Vip mentre tagliavano le cipolle. Così sembravano commossi ad ogni sua domanda. Oppure invitava loro a trasformare in canzoni rap le poesie di Leopardi.

Nell’ultima parte della sua rubrica, parlava di sesso e di altri temi intimi. Qui è salita in cattedra Maria Teresa Ruta ma il suo intervento è durato pochissimo perché è stata subito censurata dagli autori del Grande Fratello Vip.

La frase che ha fatto scattare la censura

Ma cosa aveva detto Maria Teresa Ruta da meritarsi addirittura una censura? La conduttrice televisiva aveva posto una domanda alle altre concorrenti del Gf Vip: «Chi di voi ragazze ha provato durante uno stesso rapporto l’orgasmo clitorideo e vaginale?».

Come detto, non ha ricevuto risposta perché è stato convocata nel confessionale della trasmissione televisiva e lì le è stato chiesto di non trattare più certi argomenti.