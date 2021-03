Maria Teresa Ruta: "Non ho mai tradito Amedeo Goria". Ma la macchina della verità... Ecco cosa è successo

A Live – Non è la d’Urso Maria Teresa Ruta si è sottoposta alla tanto temuta prova della macchina della verità. Com’è andata? Non benissimo.

Durante il test, infatti, la macchina ha segnalato una risposta falsa quando la Ruta ha dichiarato di non avere mai tradito l’ex marito Amedeo Goria.

E non solo. La Ruta, dice la macchina, avrebbe mentito anche su un presunto flirt con il cantautore Francesco Baccini.

Maria Teresa Ruta e la macchina della verità. Ecco cosa è successo

Quando la macchina della verità ha segnalato una bugia a proposito della sua fedeltà all’ex marito Amedeo Goria, la conduttrice ha voluto interrompere il test.

“Siamo seri – le sue parole in diretta – bisogna capire che cosa legge la macchina. Mi sono messa con Roberto prima del divorzio ma perché non avevamo ancora fatto le carte. Ho conosciuto Roberto che non stavo con Amedeo già da sette o otto anni. Fino ad allora non c’era stata la necessità di fare né la separazione, né il divorzio. L’ho fatto in seguito”.

“Che c’entra?”, ha chiesto la d’Urso per poi rifarle la domanda. Maria Teresa ha negato di nuovo di avere tradito l’ex marito e la macchina ha nuovamente segnalato un falso. “Ma se l’avessi tradito glielo avrei detto, almeno gliela facevo pagare”, ha concluso la conduttrice facendo riferimento ai tradimenti perdonati all’ex marito.