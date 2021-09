Maria Vera Ratti chi è: fidanzato, figli, vita privata, età, peso, altezza e carriera dell’attrice

Chi è Maria Vera Ratti: fidanzato, figli, vita privata, età, peso, altezza e carriera dell’attrice. Maria Vera è tra gli ospiti della puntata odierna di Oggi è un altro giorno. Trasmissione tv che va in onda su Rai 1 alle ore 14:00.

Dove e quando è nata, età, peso e altezza di Maria Vera Ratti

Maria Vera Ratti è nata a Napoli il 26 settembre del 1994. Ha dunque 26 anni ed è del segno della Bilancia. E’ alta 175 cm per un peso forma di circa 55 kg. Come detto, nella vita fa l’attrice.

Il fidanzato, i figli: la vita privata di Maria Vera Ratti

La sua vita privata non è nota. Questo perché lei è molto riservata e non ne parla mai né in televisione, né sui social network. E’ probabile che nel corso della puntata odierna di Oggi è un altro giorno parli quasi unicamente dei suoi prossimi progetti professionali.

La carriera di Maria Vera Ratti

Nonostante la giovane età, l’attrice è già nota al grande pubblico perché ha preso parte a due serie tv di successo della Rai come “I Bastardi di Pizzofalcone” e “Il Commissario Ricciardi”. E’ entrata nel cuore degli italiani sia per la sua bellezza che per le sue qualità da attrice.