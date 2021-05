Marialaura De Vitis: “Non ho sfruttato Paolo Brosio per visibilità e soldi. Altrimenti non vivrei in un monolocale”

Tra Paolo Brosio e Marialaura De Vitis è finita, come annunciato pochi giorni fa dai diretti interessati tramite i social. E anche dopo la rottura, le malelingue sulla giovane modella di 22 anni continuano. In molti infatti ritengono infatti che la 22enne si sia avvicinata a Brosio, 42 anni più grande, solo per visibilità e per soldi.

Di fronte alle accuse però la 22enne ha reagito pubblicando su Instagram alcune stories. Si è detta stanca dei continui attacchi, precisando che non ha mai voluto prendere in giro il suo ex compagno: “Se avessi sfruttato un uomo per denaro a quest’ora non vivrei in questa topaia, come dite voi, ma sarei in un bell’attico a Milano”.

Marialaura De Vitis contro chi la critica dopo la rottura con Paolo Brosio

“Dopo tutte le cattiverie lette volevo chiarire un punto – ha detto la giovane tramite una storia su Instagram -. In questi giorni nelle mie storie ho inquadrato un po’ di più casa mia e sono venuti fuori un sacco di insulti. Mi avete scritto che sembra una topaia, che è sporca e sembra una strada. Io non so che casa avete visto, dove vivo è tutto pulito anche se ho un cane e pulisco sempre. Casa mia è piccola perché è un monolocale ed è quello che mi sono potuta permettere quando mi sono trasferita a Milano. Perché la sottoscritta paga l’affitto con i suoi soldi e la sua fatica del lavoro. Con i soldi che guadagno pago l’affitto, quindi questo monolocale è ciò che posso permettermi a Milano. Sono ben felice di avere questa casetta qui perché mi trovo bene e non devo rendere conto a voi. Se avessi sfruttato un uomo per denaro a quest’ora non vivrei in questa “topaia” come dite voi, ma sarei in un bell’attico a Milano”.