ROMA – Lite tra Mariana Falace e Luigi Favoloso davanti agli studi del Grande Fratello. Gli ex concorrenti del reality show Mediaset sono stati immortalati durante un aspro scontro in un video che è stato poi postato sui social.

Il diverbio a dir poco acceso è avvenuto subito dopo la registrazione dell’ultima puntata del reality show. A filmarlo è stato Angelo Sanzio, il Ken umano di Civitavecchia.

Angelo stava registrando un video di saluto ai fan insieme all’amico Danilo quando, in sottofondo, si sono sentite le grida di Mariana e Luigi, non certo nuovi a litigi.

Dal video non è chiaro che cosa i due si gridino reciprocamente, ma di sicuro sono molto agitati. Ad un certo punto si sente Mariana dire a Luigi: “Tu ti devi stare calmo, tu sei un piccolo uomo”.

Clicca qui per vedere il video pubblicato su bitchyf.it.