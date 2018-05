ROMA – Mariana Falace è stata eliminata dal Grande Fratello ed ora, tornata a casa, dovrà fare i conti con la realtà. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,Ladyblitz – Apps on Google Play] E con il suo compagno nella realtà, Raffaele Rea.

Nella Casa la bella stabiese si era avvicinata pericolosamente ad Alberto Mezzetti. “Alberto mi piace”, aveva confidato all’amica Alessia Prete. “Sarebbe meglio per me uscire, se resto succede un disastro”, aveva poi detto sottovoce all’orecchio di Alberto sul letto, durante la notte.

Quindi, sollecitata da Barbara D’Urso, aveva spiegato di avere un fidanzato: “Ho una relazione con una persona, ma questo vaso ha una crepa e devo assolutamente chiarire con lui”.

E il fidanzato in questione ha voluto subito puntualizzare sui social come stanno le cose: “Fermi tutti, è mia”, ha scritto su Facebook il 17 aprile, a commento di un articolo sulla bella concorrente.

Ora, uscita dalla casa e tornata nel mondo reale, Mariana dovrà chiarire con il suo fidanzato, capitano dell’esercito in Francia, da quel che si legge sul suo profilo Facebook.

Un rapporto che già in passato avrebbe sofferto della lontananza, secondo quanto ha confidato la stessa Mariana, motivo per il quale si erano lasciati, per poi tornare insieme. Adesso bisognerà vedere cosa accadrà.