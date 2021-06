Mariangela D’Abbraccio chi è, età, marito, figli, Giorgio Albertazzi, Enrico Ruggeri, vita privata

Chi è Mariangela D’Abbraccio, età, marito, figli, Giorgio Albertazzi, Enrico Ruggeri, vita privata, vero nome, dove e quando è nata. Mariangela D’Abbraccio infatti è tra gli ospiti di Oggi è un altro giorno, il programma condotto da Serena Bortone e in onda ogni giorno dal lunedì al venerdì su Rai Uno nel primo pomeriggio.

Dove e quando è nata, età e vero nome di Mariangela D’Abbraccio

Mariangela D’Abbraccio, il cui vero nome è Mariangela Cucciniello, è nata a Napoli il 27 maggio del 1962 e ha 59 anni di età. E’ un’attrice e cantante italianafiglia e nipote d’arte: il suo ramo materno è costituito da artisti teatrali napoletani. Il nonno era violinista nell’orchestra del Teatro San Carlo, la nonna pittrice e la madre regista. A 15 anni inizia a studiare recitazione alla Fersen e all’Actor Studio di Roma, oltre che danza al Balletto Nazionale di Roma. Debutta diretta da Eduardo De Filippo.

Mariangela D’Abbraccio poi diventa protagonista del teatro italiano lavorando con Giorgio Albertazzi. Nella compagnia di Luca De Filippo, con Ditegli sempre di sì è diretta dallo stesso Eduardo. Sempre di Eduardo De Filippo, per la regia di Egisto Marcucci nella compagnia di Valeria Moriconi, interpreta Filumena Marturano.

Marito, figli e vita privata di Mariangela D’Abbraccio

Per quanto riguarda la sua vita privata, Mariangela D’Abbraccio dopo un primo amore giovanile con Enrico Ruggeri, ha poi avuto una relazione con Giorgio Albertazzi, molto più grande di lei, con cui ha lavorato per anni. Poi ha sposato il regista Francesco Tavassi, con cui lavora ancora oggi e con il quale ha portato in scena moltissime opere teatrali famose. Mariangela D’Abbraccio non ha figli, o perlomeno non ve n’è traccia in rete.

La carriera di Mariangela D’Abbraccio

Per Anton Čechov è Masha, nelle Tre sorelle, con Chiara Noschese e Amanda Sandrelli. Inizia quindi una lunga collaborazione con la scrittrice Dacia Maraini, partendo con lo spettacolo Camille Claudel per il Festival di Spoleto. Poi Mariangela D’Abbraccio per la Sony Music incide il cd Il cuore di Totò, contenente tre inediti e le più belle canzoni del grande attore. Torna a collaborare con Luca De Filippo, con il quale debutta al Teatro San Carlo di Napoli con Napoli milionaria, di Eduardo, nel ruolo di Donna Amalia, diretta da Francesco Rosi.

Per il cinema è stata diretta da Franco Zeffirelli nella Traviata, da Peter Del Monte in Tracce di vita amorosa, e da Giovanni Veronesi in Per amore, solo per amore. Carlo Vanzina la dirige in A spasso nel tempo – L’avventura continua, dove reinterpreta la Loren di Pane, amore e…. Nel 2002 fa parte del cast del film di Piergiorgio Gay La forza del passato, in concorso alla mostra di Venezia.