Mariano Amici chi è: età, moglie, figli e carriera del medico No Vax sospeso e senza stipendio

Mariano Amici chi è: età, moglie, figli e carriera del medico No Vax sospeso a settembre. Il dottore di Ardea in provincia di Roma, è ospite di Massimo Giletti nella puntata odierna di Non è L’Arena in onda su La7 a partire dalle 21,30. In studio, accanto al dottore ci sarà anche Fabio Tuiach, l’ex consigliere di Forza Nuova di Trieste anche lui contrario ai vaccini che, malgrado se lo sia preso, giudica il Covid come “una grande truffa”.

Dove e quando è nato Mariano Amici

Come si legge nel suo curriculum, Mariano Amici è nato nel 1953 ed ha quindi 68 anni. Ecco cosa scrive di lui: “Medico chirurgo di umili origini contadine, sposato con Simonetta dal 1990, ha due figli e un turbine inarrestabile di progetti. Vive ad Ardea, in provincia di Roma e attualmente è impegnato in prima fila sul fronte delle vaccinazioni e dell’emergenza Covid in una serie di battaglie sociali tese alla ricerca della chiarezza, della verità scientifica e della tutela dei diritti dei cittadini”.

“Ha alle spalle una lunga carriera in ambito universitario e ospedaliero, che include 15 anni di pronto soccorso e chirurgia d’urgenza, mentre era al tempo stesso medico di base nel territorio. È stato un vero e proprio enfant prodige in ambito sia medico-ospedaliero che politico”.

Mariano Amici è stato anche sindaco della cittadina laziale a partire dal 1981 e quasi ininterrottamente fino al 1994. Andrea, suo figlio, come spiega il medico è “un pilota kartistico prima e automobilistico poi. Ha una sempre più brillante carriera che lo vede attualmente campione pluricontinentale con la Lamborghini nelle categorie Super Trofeo e GT3″. Sua figlia Marianna è invece una imprenditrice del vino.

Mariano Amici sospeso senza stipendio perché non vaccinato

A settembre, Amici è stato sospeso senza stipendio dalla Regione Lazio. Di lui, l’assessore alla Sanità Alessio D’Amato diceva: “Mariano Amici, è stato sospeso, senza stipendio, dal servizio dalla competente Asl territoriale”. La sospensione è avvenuta “poiché, nonostante i ripetuti solleciti, non ha voluto sottoporsi alla vaccinazione“ anti-Covid.

“(…) Chi lavora per il Servizio sanitario e ha lo stipendio pagato dai contribuenti deve rispettare le regole (…)”.

In risposta alle parole dell’assessore, Amici aveva dichiarato illegittimo l’atto nei suoi confronti annunciato di aver presentato ricorso.

Le teorie No vax del medico

Nel contestare la vaccinazione, nel suo blog il medico di Ardea parla di ossido di grafene nei vaccini e di cellule embrionali. “I vaccinati sono tra l’altro ed indipendentemente da quanto afferma la propaganda più pericolosi dei non vaccinati” sosteneva ad agosto Amici, affermando che il Green pass dovesse essere fornito soltanto ai non vaccinati.

Amici è un sostenitore della teoria che vede le varianti del virus associate alle vaccinazioni: “Ciò significa che evidentemente con il vaccino si selezionano le varianti più pericolose e virulente”.

La posizione sui vaccini anti-Covid 19

A febbraio, Mariano Amici aveva compiuto un’audace esperimento in diretta tv mostrando una presunta “positività “di un kiwi al tampone rapido. A Non è l’Arena ebbe uno scontro molto duro con il viceministro Pierpaolo Sileri e si era parlato di una sua possibile radiazione dall’albo. A questa lite ne era seguita una con con Matteo Bassetti. L’infettivologo del San Martino di Genova, a seguito di quanto accaduto era stato minacciato di morte dai No vax.

Per la puntata di stasera, Amici su Twitter scrive: “Continuiamo a far maturale le coscienze. Stasera sarò ospite di Giletti nella trasmissione Non è l’Arena”.