Mariano Amici dottore no vax, agita il curriculum contro Bassetti e Sileri: e fa il tampone al kiwi

Mariano Amici, il dottore contro il vaccino Covid. Lui nega di essere No Vax, ma dice di non voler fare il vaccino contro il Coronavirus. Ultimo scontro, quello con Matteo Bassetti, virologo genovese in prima linea contro il virus dall’inizio della pandemia. Ospiti a Non è l’Arena, Bassetti ha detto di non considerare Amici un collega. E lui a un certo punto ha risposto: “Si legga il mio curriculum”. Persino Giletti ha detto: “Amici, lei è fatto!”.

Mariano Amici contro Pierpaolo Sileri a Piazzapulita

Ma già qualche giorno prima Amici era stato ospite a Piazzapulita. Questa volta si era scontrato con il viceministro alla Salute, Pierpaolo Sileri. Medico anche lui, per inciso. Anche in quella occasione Amici aveva manifestato la sua contrarietà al vaccino anti Covid (a questo vaccino, per essere precisi). Sileri aveva risposto che si sentiva tornato indietro “al 1500”. E Amici aveva detto: “Si legga il mio curriculum, lei non ha nemmeno un decimo delle sue pubblicazioni”.

Noi siamo andati a vedere sul sito di Mariano Amici in cerca di questo curriculum. Abbiamo trovato una breve biografia del dottore. Ma non le tanto citate pubblicazioni. In compenso, è già diventato un cult il tampone fatto a un kiwi durante la trasmissione di Giletti. Tanto per chiedere se, essendo positivo un kiwi, il tampone possa essere uno strumento attendibile per diagnosticare il Covid.

Mariano Amici contro Matteo Bassetti a Non è l’Arena

Amici ha detto a Bassetti: “Non sono un no vax, effettuo vaccinazioni da 40 anni e sono esperto. Ci sono vaccini per virus che non mutano, come la polio, e vaccini per virus che mutano. Non mi sono vaccinato” contro il coronavirus “perché questo non è un vaccino ma un farmaco geneticamente modificato. Io non sono uno studentello da 4 soldi al secondo anno di Medicina. Questo è un farmaco geneticamente modificato, chiamato vaccino solo per accelerare l’immissione sul mercato”.

“Sono affermazioni gravissime, non considero questo signore un collega”, dice Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova. “Non so neanche chi sia questo signore, non ho letto nessun lavoro scientifico di questa persona”, aggiunge, mentre si alzano i toni in studio. “Legga il mio curriculum. Ho 40 anni di attività, ho esercitato in tutti gli ambiti. Le cose che dico sono constatabili”, dice Amici.

“Il vaccino non ha nulla che va a modificare il nostro genoma”, ribatte Bassetti. “Lo dicono decine di pubblicazioni scientifiche che questo signore dovrebbe leggere. Mi auguro che vengano presi provvedimenti dopo le affermazioni di questo signore, questa è antiscienza”, prosegue. “Legga quello che dice l’Oms”, urla Amici. “Io curo i pazienti a casa, senza mascherina: sono guariti tutti”, aggiunge. “Lei deve dare la possibilità di parlare -interviene Giletti rivolgendosi ad Amici- lei è un maleducato. Si deve placare”. “Si deve vergognare, le non deve far parte della nostra categoria”, dice Bassetti.

L’Ordine dei Medici di Roma contro Matteo Amici

Giovedì scorso Amici si era scontrato con Sileri a PiazzaPulita. E l’Ordine dei Medici di Roma si era subito dissociato dalle parole del dottore. “Il collega Mariano Amici, iscritto al nostro Ordine, ieri sera ha affermato cose gravissime che arrecano un danno enorme alla categoria e alla comunità. Verrà chiamato a risponderne deontologicamente e sarà aperto un fascicolo”. Così aveva afferma all’Adnkronos Salute Antonio Magi, presidente dell’Ordine dei medici e odontoiatri di Roma e provincia. “Il suo intervento ieri alla trasmissione Piazzapulita” su La7 “sarà messo agli atti. Sono affermazioni molto più gravi rispetto a quelle che lui aveva detto alla nostra Commissione di vigilanza quando in passato era stato chiamato a chiarire la sua posizione”.

Mariano Amici curriculum: sul suo sito non ci sono le pubblicazioni

Sul sito di Mariano Amici, alla voce “Chi sono”, c’è una breve biografia della vita del medico. Si parla degli studi universitari, della sua carriera politica (è stato sindaco di Ardea) e si fa un breve cenno alla vita professionale. Delle pubblicazioni, niente. Ci sono degli articoli (tipo post di blog) contro i tamponi e i vaccini anti Covid. Cioè i cavalli di battaglia del dottore in tv. Infine, nella sezione Chi sono, un’ampia descrizione dei figli del medico e della moglie Simonetta.