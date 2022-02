Incidente al padel per Mariano Di Vaio: il modello e influencer è stato colpito da una racchetta sul viso. Sui social, in una storia postata dal figlio Filiberto Noah, racconta l’accaduto.

Su Instagram lo si vede infatti a bordo di un’ambulanza con le mani sporche di sangue e il ghiaccio sul naso.

Mariano Di Vaio, incidente a padel: una racchetta sul naso

Rispondendo ad alcuni fan che chiedevano spiegazioni, Mariano Di Vaio li ha rassicurato sulle proprie condizioni di salute. “Raga tutto regolare… mi sa che tocca rifare il nasino… comunque sto bene”.

Dopo poche ore Mariano Di Vaio è tornato a mostrarsi in video, sempre su Instagram: “Ciao ragazzi, eccomi dopo quattro ore all’ospedale, non mi hanno fatto niente, non mangio da stamattina. Dovrò tornarci tra 3 giorni”, ha detto, mostrando di profilo il naso coperto da cerotti e aggiungendo di non volersi riprendere frontalmente perché “è davvero brutto”.

Chi è, dove e quando è nato, età: la biografia di Mariano Di Vaio

Mariano Di Vaio è un modello, blogger e imprenditore italiano. E’ nato ad Assisi il 9 maggio del 1989, sotto il segno del Toro. Ha dunque 32 anni.

Di origini napoletane, dopo la maturità scientifica, senza aver portato a termine il corso di Scienze politiche e relazioni internazionali dell’Università degli Studi di Perugia, Di Vaio lascia l’Italia e si trasferisce a Londra, lavorando come lavapiatti e come ragazzo immagine in un negozio di abbigliamento.

Quindi si sposta negli Stati Uniti, dove frequenta dei corsi di recitazione alla New York Film Academy. Torna poi in Italia, dove lavora come modello e foto modello.

La carriera in Italia, tra moda e social

Nel 2012 crea Mdvstyle, un blog di moda. Nel 2015 il portale vince il premio come Best men’s fashion blog agli STYLIGHT Fashion Influencer Awards della Berlin Fashion Week.

Nel 2014 fonda poi NoHow, società che si dedica all’e-commerce di abbigliamento di prodotti sia creati da Di Vaio sia da altre case di moda.

Nel 2016 pubblica My Dream Job, una biografia scritta in collaborazione con Mark Y. Lane,.

Partecipa come tutor alla prima stagione di Selfie – Le cose cambiano, talent show presentato da Simona Ventura.

Nel 2018, Forbes lo inserisce al primo posto nella classifica dei più influenti Under 30 al mondo nel settore del commercio online di abbigliamento.

Nel 2019 viene scelto da Dolce&Gabbana come testimonial del profumo K.

Moglie, figli: la vita privata di Mariano Di Vaio

Il 27 settembre 2015 Mariano Di Vaio ha sposato, con rito evangelico, Eleonora Brunacci, avvocato e sua collaboratrice.

Di Vaio e Brunacci hanno quattro figli: Nathan Leone (nato il 27 novembre 2016), Leonardo Liam (nato il 18 giugno 2018), Filiberto Noah (nato il 22 settembre 2019) e Mia Annabelle (nata il 25 gennaio 2022).