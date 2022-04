Mariano Rigillo chi è: età, dove e quando è nato, moglie, figli, il teatro e la famiglia allargata, Come un gatto in tangenziale

Mariano Rigillo, oggi venerdì 22 aprile, è tra gli ospiti di Oggi è un altro giorno.

Età, dove e quando è nato: la biografia di Mariano Rigillo

Mariano Rigillo Nato è a Napoli il 12 settembre 1939, ha 82 anni ed è del segno zodiacale della Vergine. Studia recitazione alla Silvio d’Amico di Roma ed esordisce negli anni Sessanta a teatro. Il successo arriva nel 1967 con lo sceneggiato Rai “I racconti del faro”. Da quel momento Rigillo diventa un attore molto prolifico Sia al cinema, sia in tv, sia al teatro.

Moglie e figli: la vita privata di Mariano Rigillo

Mariano Rigillo è sposato con Anna Teresa Rossini, anche lei nota attrice. Prima di lei ha avuto un altro matrimonio con Maira Torcia, con la quale ha avuto due figli: Riccardo e Ruben, 50 anni, anch’esso attore.

La carriera di Mariano Rigillo: il teatro e la famiglia allargata

Rigillo ha lavorato molto in teatro. Il palcoscenico, per Mariano è una sorta di famiglia allargata. E questo lo vive anche grazie all’incontro con la collega Anna Teresa Rossini, divenuta compagna d’arte e di vita.

Alla famiglia allargata si uniscono anche Ruben Rigillo e Silvia Siravo, figli nati dalle precedenti relazioni dei due coniugi. I due hanno deciso di intraprendere la strada del teatro come i loro genitori.

I film e gli sceneggiati in tv

Questa, in pillole, la sua carriera al cinema e in tv. Per avere un quadro completo clicca qui.

Dante (2022), Dio salvi la Regina (2019), Solo No (2019), Finché giudice non ci separi (2018), Edhel (2017), Lasciami per sempre (2017), Mia moglie, mia figlia, due bebè (2016), Leone nel basilico (2015), Andiamo a quel paese (2014), Cento Vetrine (fiction su Canale 5 di gran successo del 2013), Marcello Marcello (2008), La masseria delle allodole (2007), Lezioni di volo (2006), L’uomo della carità – Don Luigi di Liegro (2006), E ridendo l’uccise (2005), il Potere Sottile (2004), te lo Leggo negli Occhi (2004), Francesco (2002), Sottovento! (2001), Ultimo 2 – La sfida (1999), Un uomo perbene (1999), Il Commissario Raimonid (1998).

E ancora: La Quindicesima Pistola (1998), La strategia della maschera (1998), Lui & LeiI (1998), Per tutto il tempo che ci resta (1998), Ultimo (1998), Passaggio per il Paradiso (1996), La famiglia Ricordi (1995), Il postino (1994), Contro ogni volontà (1991), REGINA (1987), Arrivano i bersaglieri (1980), Il Corsaro Nero (1976), Bronte: cronaca di un massacro che i libri di storia non hanno raccontato (1972), Imputazione di Omicidio per uno Studente (1972), Metello (1969), Metti una Sera a Cena (1969), Bronte: cronaca di un massacro che i libri di storia non hanno raccontato (1972).

Come un gatto in Tangenziale, i Bastardi di Pizzofalcone

Tra i lavori recenti ci sono Gli anni più belli di Gabriele Muccino (2020), Un marziano di nome Ennio, di Davide Cavuti (2021), Come un gatto in tangenziale – Ritorno a Coccia di Morto (2021).