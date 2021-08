Mariasole Pollio chi è, età, altezza, dove e quando è nata, fidanzato, vita privata, Instagram, Battiti Live, biografia. L’attrice Mariasole Pollio conduce questa sera 19 agosto il programma Battiti Live. Il programma musicale, condotto dalla giovane attrice, da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri, è in onda su Italia 1 dalle 21:15.

Dove e quando è nata, età, altezza, biografia di Mariasole Pollio

Mariasole Pollio è nata a Napoli il 18 luglio del 2003. Ha 18 anni. E’ alta 165 cm. Appassionata di recitazione fin da piccola, viene iscritta ad un corso di teatro all’età di tre anni. A sette anni frequenta un corso di cinema. Durante gli anni delle scuole medie decide di aprire un canale Youtube, che nel giro di poco tempo raggiunge migliaia di visualizzazioni.

Fidanzato, Instagram, curiosità, vita privata di Mariasole Pollio

La popolarità di Mariasole Pollio sta crescendo rapidamente, tanto sui social quanto in televisione. La giovane attrice non sembra avere un fidanzato, anche se i rumors non mancano. Vive a Napoli, presumibilmente con la famiglia. Ha un profilo Instagram che conta 1,5 milioni di followers: mariasole_pollio.

Ha realizzato una linea di anelli, acquistabili online, con sopra incise delle frasi che la rappresentano.

Youtube, cinema e televisione: la carriera di Mariasole Pollio

Apre un suo canale Youtube quando frequenta le scuole medie. Ad aiutarla nel montaggio dei video, riguardanti soprattutto la sua quotidianità, è il fratello Christian. Le visualizzazioni non tardano ad arrivare, tanto che viene notata e partecipa ai casting per Don Matteo. Viene scritturata per il ruolo di Sofia.

Nel 2018 arriva il debutto sul grande schermo con il film Se son rose di Leonardo Pieraccioni. Nel 2021 pubblica un libro, Oltre, edito da Mondadori. Dal 2021 è conduttrice, con Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri, di Battiti Live, evento musicale estivo organizzato dal Gruppo Norba.