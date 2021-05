Mariastella Gelmini chi è, età, altezza, ex marito Giorgio Patelli, figli, vita privata, che laurea ha? Vero nome, biografia e carriera della politica italiana. La Gelmini sarà tra gli ospiti della puntata odierna di Domenica In. Trasmissione tv condotta da Mara Vernier su Rai 1 a partire dalle ore 14:00.

Dove e quando è nata, età, altezza, vero nome e biografia di Mariastella Gelmini

La Gelmini è nata a Leno il 1 luglio 1973 (età 47 anni). E’ alta 168 cm per un peso forma di circa 50 kg. Non ha un nome d’arte. E’ nota a tutti per il suo nome di battesimo e per la sua lunga attività politica. Mariastella Gelmini è una politica italiana, dal 13 febbraio 2021 ministra per gli affari regionali e le autonomie nel governo Draghi.

L’ex marito Giorgio Patelli, i figli: vita privata di Mariastella Gelmini

È figlia dell’ex-sindaco democristiano del comune di Milzano, già proprietario di una piccola azienda agricola. Ha una sorella maestra elementare, rappresentante della CGIL.

Nel 2010 diventa mamma di Emma, avuta dal compagno bergamasco Giorgio Patelli, immobiliarista, già socio della Tecno-Geo e membro del comitato regionale per le valutazioni di impatto ambientale sull’apertura di nuove cave. Come ricorda Wikipedia, i due si sono sposati a Sirmione il 23 gennaio 2010, primo ministro italiano a sposarsi durante il mandato, e si sono separati nel 2015.

Che laurea ha Mariastella Gelmini?

Ha frequentato l’Università degli Studi di Brescia, dove si è laureata in giurisprudenza con votazione finale di 100 su 110 con la tesi “referendum di iniziativa regionale” e specializzata in diritto amministrativo. A ventinove anni ha superato l’esame di Stato per la professione di avvocato presso la Corte d’Appello di Reggio Calabria nel 2002, dopo aver svolto il primo anno di praticantato a Brescia e il secondo nella stessa città di Reggio Calabria. Come conclude Wikipedia, tale spostamento, come spiega la stessa Gelmini, fu motivato dal fatto che a Reggio Calabria c’era una percentuale di esami superati di circa il 90% contro una percentuale di circa il 30% delle città del nord Italia.