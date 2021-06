Chi è Mariastella Gelmini, chi è, età, dove e quando è nata, marito, figli, vita privata, che laurea ha. Mariastella Gelmini è infatti tra gli ospiti di Oggi è un altro giorno, il programma condotta da Serena Bortone e in onda ogni giorno dal lunedì al venerdì su Rai Uno nel primo pomeriggio.

Dove e quando è nata, età e biografia di Mariastella Gelmini

Mariastella Gelmini è nata a Leno, in provincia di Brescia, il primo luglio del 1973 e ha 47 anni di età. E’ una politica italiana, dal 13 febbraio 2021 ministro per gli affari regionali e le autonomie nel governo Draghi. Ha ricoperto l’incarico di ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca dall’8 maggio 2008 al 16 novembre 2011 nel quarto governo Berlusconi. Poi di capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati dal 27 marzo 2018 al 13 febbraio 2021. Dal 2016 è consigliere comunale della città metropolitana di Milano.

Dopo aver frequentato il liceo ginnasio “Daniele Manin” di Cremona e per un breve periodo il liceo “Girolamo Bagatta” di Desenzano del Garda, si è diplomata presso il liceo privato confessionale “Arici”, con votazione finale di 50/60. Il 6 maggio 2015 riceve il Premio “Guido Carli” nella sala della Regina a Montecitorio da parte della giuria composta da Barbara Palombelli, Vittorio Feltri, Mario Orfeo, Roberto Rocchi, Franco Bernabè, Antonio Patuelli, Matteo Marzotto, Giovanni Malagò, Debora Paglieri e Guido Massimo Dell’Omo.

Marito, figli e vita privata di Mariastella Gelmini

Per quanto riguarda la sua vita privata, Mariastella Gelmini nel 2010 diventa mamma di Emma, avuta dal compagno bergamasco Giorgio Patelli, immobiliarista. I due si sono sposati a Sirmione il 23 gennaio 2010, primo ministro italiano a sposarsi durante il mandato, e si sono separati nel 2015. È figlia dell’ex sindaco democristiano del comune di Milzano, già proprietario di una piccola azienda agricola. Ha una sorella maestra elementare, rappresentante della CGIL. Qui la carriera politica di Mariastella Gelmini.

Che laurea ha Mariastella Gelmini

Mariastella Gelmini ha frequentato l’Università degli Studi di Brescia, dove si è laureata in giurisprudenza con votazione finale di 100 su 110 con la tesi “referendum di iniziativa regionale”. A ventinove anni ha superato l’esame di Stato per la professione di avvocato presso la Corte d’Appello di Reggio Calabria nel 2002, dopo aver svolto il primo anno di praticantato a Brescia e il secondo nella stessa città di Reggio Calabria. Tale spostamento, come spiega la stessa Gelmini, fu motivato dal fatto che a Reggio Calabria c’era una percentuale di esami superati di circa il 90% contro una percentuale di circa il 30% delle città del nord Italia.