ROMA – Ha visto o no Francesco Monte fumare della marijuana nel residence prima dell’approdo alla spiaggia dell’Isola dei Famosi? Secondo il sito Dagospia, nella puntata del 5 febbraio Eva Henger sarebbe pronta a fare dietrofront e rimangiarsi l’accusa che ha scatenato polemiche affinché il naufrago fosse cacciato e l’imbarazzo della conduttrice Alessia Marcuzzi, che ha dovuto affrontare il problema in diretta televisiva.

Le accuse lanciate dalla Henger nei confronti di Monte sono gravissime: avrebbe portato la droga nel residence in Honduras e l’avrebbe consumata insieme ad altri naufraghi. Se così fosse, Monte rischia di essere cacciato dal reality show, proprio lui che era stato il migliore nella prima settimana e il favorito in questa edizione dell’Isola dei Famosi.

Mediaset infatti si è subito occupata dello scandalo che incalza da una settimana la televisione e la Moige, associazione dei consumatori, chiede la testa del naufrago. Pare però che Massimiliano Caroletti, il marito della Henger, sia stato lungimirante e l’abbia convinta a pensare bene alle sue parole e a ritirare le accuse, scrive Dagospia:

“Nella notte la denuncia della Henger, con l’ausilio del suo lungimirante marito, si sarebbe trasformata in uno stato amnesico. La memoria latita quando le controfferte incombono? Finirà come sempre a tarallucci e vino? Ah, saperlo”.

E in un altro “Dandolo-flash” si riporta la risposta di Caroletti, marito della Henger:

“Nessuna offerta per il silenzio di Eva, e anche se ci venisse fatta, non l’accettermmo. Siamo pronti a querelare chi lo insinua”. Dandolo: pur senza tornaconto, Mediaset imporrà il silenzio a Eva, che non tornerà sull’argomento “canne sull’Isola”.