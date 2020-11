Marika Fruscio, frecciata a Diletta Leotta: “Sul calcio non è preparata. E neanche è giornalista”

Marika Fruscio, volto di Top Calcio24, attacca Diletta Leotta: “Non è preparata sul calcio”.

Marika Fruscio manda una frecciatina a Diletta Leotta. Intervistata dal sito SportPaper, la presentatrice di Top Calcio24 e grande tifosa del Napoli ha parlato così della collega, volto di DAZN.

“Innanzitutto lei non è una giornalista, lo vorrei sottolineare (neanche Marika Fruscio risulta iscritta all’Odg, ndr), è una brava presentatrice, ma si basa sulla bella presenza e sulla dialettica. Sul calcio non è preparata, preferisco Giorgia Rossi”.

Marika Fruscio su scudetto e calciatori

Sullo scudetto Marika Fruscio non si sbilancia: “Siamo solo all’inizio, il Napoli è una delle candidate per la vittoria finale. La nuova Juve non sembra così inarrivabile, ma anche la stessa Inter non mi ha fatto finora una grande impressione. Può esserci la sorpresa Napoli, ma anche il Sassuolo o l’Atalanta possono ambire alla vittoria finale nonostante tutte le difficoltà”.

Infine, parlando di calciatori, secondo la napoletana il più bello è Fernando Llorente: “Secondo me è lui, anche se non sta mai giocando nel Napoli”.

Diletta Leotta, le frecciatine delle colleghe

Non è la prima volta che Diletta Leotta viene presa di mira da colleghe. Il caso più eclatante è quello legato a Paola Ferrari (lei sì giornalista professionista).

Il volto dello sport Rai ha, in più occasioni, criticato la giovane conduttrice. In particolare per il suo aspetto. “È lei che ha riportato nel mondo del giornalismo sportivo l’immagine di una donna stereotipata, da Barbie che speravamo di avere cancellato” ha detto qualche mese fa. (fonte SPORTPAPER)