Marilena Grassadonia chi è, età, moglie, vita privata, partito, Famiglie Arcobaleno, carriera e biografia

Chi è Marilena Grassadonia: età, moglie, vita privata, partito, utero in affitto, carriera e biografia dell’attivista questa sera, 17 maggio, ospite di Quarta Repubblica, in onda su Rete 4 a partire dalle 21:20.

Dove è quando è nata, età e biografia di Marilena Grassadonia

Marilena Grassadonia, ingegnere, è nata a Palermo il 6 ottobre del 1970 (età 50 anni) e vive a Roma dal dicembre del 2003 con la sua famiglia. Fa parte delle Famiglie Arcobaleno dal 2006, di cui è attualmente Presidente (dall’ottobre del 2015). Ha aderito al progetto di Sinistra Italiana, dove è entrata in segreteria nazionale il 27 marzo. E ad aprile è arrivata la delega, come responsabile nazionale, ai Diritti e libertà, per le politiche contro la discriminazione.

Recentemente ha chiarito bene cosa significhi approvare il ddl Zan: “Cominciamo dal disegno di legge Zan e continuiamo verso la legge 40 che lascia indietro le donne single di questo paese che se non sono accompagnate da un uomo non possono accedere alla tecnica di fecondazione assistita. Vogliamo la revisione della legge 164/82 ormai antica sui percorsi di transizione ma non lo dico io, lo dice la vita, lo dicono le storie delle nostre compagne e dei nostri compagni trans. Vogliamo una stagione dei diritti in cui si parli realmente di ius soli, di fine vita, di matrimonio egualitario, di Pma e di Gpa e vogliamo quello che è rimasto indietro: il riconoscimento dei figli e delle figlie delle famiglie arcobaleno. Siamo solo all’inizio”.

Moglie e figli, la vita privata di Marilena Grassadonia

È sposata con Laura, con cui ha una relazione da 19 anni, e insieme hanno tre figli: Flavio 8 anni, Diego e Jordi 3 anni.