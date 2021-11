Marina Cicogna chi è, età, dove e quando è nata, vita privata, compagna, film e biografia

Marina Cicogna chi è: età, dove e quando è nata, film, vita privata. Marina Cicogna sarà una delle ospiti della puntata di oggi, martedì 2 novembre, di Oggi è un altro giorno.

Marina Cicogna quindi, o meglio Marina Cicogna Mozzoni Volpi di Misurata: il nonno materno, il conte Giuseppe Volpi, è stato protagonista del jet set e fondatore (“per far guadagnare gli hotel della Ciga al Lido”) della Mostra d’arte cinematografica di Venezia.

Dove e quando è nata Marina Cicogna

Produttrice, sceneggiatrice e attrice, Marina Cicogna è nata a Roma il 29 maggio del 1934. Marina Cicogna ha quindi 87 anni.

Marina Cicogna, soprannominata anche la “contessa di Cinecittà” è diventata famosa non solo per i film prodotti ma anche per la lussuosa “Dolce Vita” che ha coinvolto il jet set degli anni ’60 e ’70 e per le relazioni celebri con uomini e donne dello spettacolo.

Film e carriera di Marina Cicogna

Marina Cicogna è stata la prima donna in Italia ad aver fatto la produttrice cinematografica. Tra i tanti film prodotti anche “Indagine di un cittadino al di sopra di ogni sospetto”, con cui vinse poi due Premi Oscar.

La “contessa di Cinecittà” è stata titolare assieme al fratello Bino Cicogna della casa di produzione e distribuzione Euro International Film, con la quale ha immesso nel mercato cinematografico italiano una grande quantità di film prodotti all’estero spesso da case indipendenti. Marian Cicogna è anche apparsa come interprete in una piccola parte di Il comune senso del pudore (1976).

Lei ha sempre raccontato come la sua passione per il cinema sia nata già da piccolina: “A a 8-10 anni a Milano mi infilavo in sala, vedevo a getto continuo Il ponte di Waterloo e Duello al sole”.

La vita privata

Dichiaratamente omosessuale, fu la scopritrice dell’attrice Florinda Bolkan, della quale fu in seguito anche compagna di vita per oltre vent’anni. Da vent’anni invece c’è Benedetta, che ha adottato, come ha raccontato, “per garantirle il futuro”.