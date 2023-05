Marina Cicogna, chi è l’iconica produttrice cinematografica

Marina Cicogna è una delle produttrici più importanti del panorama cinematografico italiano. Ha infatti prodotto molte pellicole che sono entrate nelle storia del cinema nostrano e non solo, come il leggendario film di Elio Petri Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto. Scopriamo la carriera, la biografia e la vita privata della produttrice.

Dove e quando è nata, età, biografia di Marina Cicogna

Marina Cicogna è nata a Roma il 29 maggio del 1934. Ha 88 anni. Fa parte del casato dei Cicogna Mozzoni e da parte di madre e dei Conti Volpi di Misurata. Suo nonno materno, il conte Giuseppe Volpi di Misurata, è stato fondatore della Mostra del Cinema di Venezia.

La vita privata

La produttrice è dichiaratamente bisessuale. Ha avuto delle relazioni con Alain Delon, Warren Beatty e Farley Granger. Fu la scopritrice dell’attrice Florinda Bolkan, della quale fu in seguito anche compagna di vita per oltre vent’anni. “Ha rappresentato tantissimo. Bellissima e con un lato androgino affascinante”, ha dichiarato la produttrice durante un’intervista. Si lega poi a Benedetta, una donna 25 anni più giovane: “Lei ed io ci frequentiamo da trentuno anni. L’ho adottata perché avevo dei problemi con dei nipoti, ma soprattutto per assicurarle di non avere altri problemi nel caso in cui mi fosse successo qualcosa”.

La carriera di Marina Cicogna

Marina Cicogna è stata la prima donna in Italia ad aver fatto la produttrice cinematografica. Tra i tanti film prodotti anche Indagine di un cittadino al di sopra di ogni sospetto, con cui vinse poi il premio Oscar.

E’ stata titolare con il fratello Bino Cicogna della casa di produzione e distribuzione Euro International Film, con la quale ha immesso nel mercato cinematografico italiano una grande quantità di film prodotti all’estero spesso da case indipendenti.

Nel 2023 ha ricevuto il David di Donatello alla carriera.

