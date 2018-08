ROMA – Marina Di Guardo, la mamma di Chiara Ferragni, sarà opinionista nella nuova Domenica In di Mara Venier [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play].

La conduttrice veneta sarà impegnata nella dura battaglia dello share della domenica pomeriggio con la sua amica/rivale Barbara D’Urso e il suo Domenica Live (ormai stabilmente in testa agli ascolti negli ultimi anni). La nuova Domenica In sarà suddiviso in cinque blocchi: un’arena in cui si discuterà di temi caldi, un’intervista, il cruciverbone, un talk dedicato al gossip e infine un’altra intervista.

Nella parte dedicata all’arena saranno presenti anche opinionisti che, a rotazione, parteciperanno per dire la loro. Tra questi troviamo Selvaggia Lucarelli, Alberto Dandolo, Aldo Cazzullo, Peter Gomez, Luca Bianchini, Luisa Ranieri e appunto Marina Di Guardo.