Marina La Rosa, foto nuda su Instagram: “Sono una figa pazzesca, voglio milioni di followers come quelle che mostrano tette e culo”. L’ex concorrente del Grande Fratello ha voluto postare una foto provocatoria sul suo profilo Instagram che conta quasi 90mila iscritti. In questa immagine, La Rosa fa il verso alle influencer che hanno milioni di follower postando in continuazione foto senza veli.

Marina La Rosa nuda su Instagram: “Voglio fare come quelle che hanno milioni di followers e vengono pagate per postare una foto”

Riportiamo di seguito, il messaggio postato su Instagram da Marina La Rosa:

“Il tuo profilo Instagram è fantastico, foto carine e poi scrivi benissimo, davvero, scrivi proprio bene, si vede che sei una persona molto intelligente’.

Ecco io non voglio essere più l’intelligente, io voglio fare come quelle che hanno milioni di followers e vengono pagate per postare una foto o una storia.

Voglio essere come con la bocca gonfia tutte uguali, voglio essere figa (ah vero, io sono già una figa pazzesca)”.

Marina La Rosa nuda su Instagram: “Un mio amico mi ha consigliato di mostrare tette e culo invece del mio gatto…”

“Un mio amico mi ha detto ‘smetti di postare stè foto inutili tue e del gatto fai vedere le tette e il culo e vedrai come aumentano i followers’. Io però le tette ed il culo non ce l’ho quindi faccio finta che esco dalla doccia.

Hai visto @brenda_lodigiani .. quanto mi piacerebbe tu facessi una foto uguale alla mia!! E quanto mi piacerebbe se ci chiamassero per una collaborazione di accappatoi o, ancora meglio, ceramiche per cessi”.