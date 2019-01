ROMA – Marina La Rosa è stata eletta la prima leader e destinata all’Isola dei Pirati. La naufraga dell’Isola dei Famosi 2019 è stata la più votata dagli altri isolani. Intanto Alessia Marcuzzi ha annunciato che per la prima settimana tutti i naufraghi rimarranno nell’isola dei pirati.

La Rosa è stata chiamata, in quanto leader, a scegliere tre naufraghi che non sopporta. Precisando che si tratta di un gioco, dato che l’avventura in Honduras è appena iniziata, Marina ha scelto Taylor Mega, Demetra Hampton e Kaspar Capparoni.

Non sono poi mancate le polemiche tra Kaspar e la Marcuzzi. L’attore accusa la produzione di aver tagliato il suo filmato in un modo non pertinente e la conduttrice gli chiede: “Vuoi davvero già fare polemica?”.