Marina Massironi, chi è l’attrice storica del trio Aldo, Giovanni e Giacomo

Marina Massironi è un’attrice comica di grande talento. La sua carriera è senza dubbio caratterizzata dal successo di una lunga collaborazione, quella con il trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo. Ma Marina ha saputo farsi notare anche al di fuori del trio, soprattutto a teatro, in televisione e nel mondo del doppiaggio. Scopriamo la carriera, la biografia e la vita privata dell’attrice comica.

Dove e quando è nata, età, biografia di Marina Massironi

Marina Massironi è nata a Legnano (Milano) il 16 maggio del 1963. Ha 59 anni. Si diploma nel 1982 e lavora per un anno come corrispondente in lingue estere. Nello stesso periodo inizia anche gli studi di recitazione che la portano a recitare a teatro. Presso la scuola di teatro di Busto Arsizio conosce Giacomo Poretti. I due intraprendono l’attività cabarettistica creando un duo noto con il nome di Hansel & Strüdel.

Marito, figli, Instagram e vita privata

Molto riservata riguardo la sua vita privata, sappiamo che l’attrice si è sposata nel 1985 con il collega Giacomo Poretti, storico membro del trio Aldo, Giovanni e Giacomo. Al termine del loro matrimonio, la Massironi si sposa con lo sceneggiatore Paolo Cananzi. L’attrice non ha figli. Profilo Instagram: marina_massironi.

La carriera di Marina Massironi

A partire dai primi anni Novanta e fino all’inizio degli anni Duemila, l’attrice ha lavorato con il trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo in televisione, a teatro e al cinema. Nel 1997 fa il suo esordio al cinema proprio con il trio nel film Tre uomini e una gamba. L’attrice torna al cinema nel 1999 con il film Fuori dal mondo. L’anno successivo vince il Nastro d’argento e il David di Donatello come migliore attrice non protagonista per Pane e tulipani.

Il nome dell’attrice si lega anche al mondo del doppiaggio: ha dato voce, tra i tanti personaggi dei cartoni animati da lei doppiati, il personaggio di Tinetta, una delle protagoniste di È quasi magia Johnny, uno dei cartoni animati più seguiti tra gli anni Ottanta e Novanta.

CLICCA QUI PER LA CARRIERA COMPLETA DI MARINA MASSIRONI