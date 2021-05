Marina Perzy chi è, età, marito, figli, vita privata, Walter Zenga, carriera e biografia

Chi è Marina Perzy: età, marito, figli, vita privata, Walter Zenga, carriera e biografia dell’ex showgirl e conduttrice televisiva ospite a Oggi è un altro giorno, programma di Rai 1 condotto da Serena Bortone.

Dove è nata, età, carriera e biografia di Marina Perzy

Nasce a Milano il 30 agosto del 1955 (età 65 anni). A nove anni il padre la portò via casa e solo a 18 anni rivide la madre. A poco più di 20 anni entra a far parte del cast di Domenica In nell’edizione condotta da Corrado, e con la sua simpatia e ironia conquista subito il pubblico italiano. Diventa attrice comica del programma in onda su Rai 2 dal titolo Un soldo, due soldi per poi debuttare come cantante corale di Gianni Morandi. Da attrice a conduttrice con il programma Fantastico 3 in onda nel 1982. L’anno successivo è al timone del Festivalbar in onda su Canale 5 col produttore discografico Claudio Cecchetto. Ha preso parte ad alcuni film e fiction tra cui I Cesaroni, Carabinieri, Un ciclone in famiglia e Simpatici e Antipatici.

Marito e figli, la vita privata di Marina Perzy

Della sua vita privata si conosce la lunga storia con Walter Zenga. A causa dell’amore che provava per l’ex portiere, rinunciò alla sua carriera, nonostante poi sia stato lui a lasciare lei. Inoltre, l’attrice ha avuto anche una relazione con Mario Lavezzi, Pino Daniele e Stefano Casiraghi. Si è sposata giovanissima, ad appena 18 anni, con un coetaneo, allora un giovane calciatore della primavera dell’Inter e poi imprenditore Roberto Perzy. Nel 1974 nasce il loro figlio Pier Roberto Perzy. La coppia si è separata dopo 4 anni.

Curiosità su Marina Perzy

E’ stata pilota di rally per quattro anni, ha ottenuto il terzo posto nel Campionato Italiano del 1988. In qualità di giornalista pubblicista, ha collaborato negli anni con varie testate come Marco Polo e Casa & Stili.