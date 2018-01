ROMA – Due sere prima di andarsene Marina Ripa di Meana ha voluto cenare con il marito e il figlio adottivo Andrea Cardella. Ha detto addio così al suo Carlo, tenendogli nascosta fino all’ultimo la sua sofferenza. Mentre Andrea le è rimasto accanto fino ai suoi ultimi istanti di vita.

A svelare il triste retroscena è stato lo stesso Cardella, ospite di Barbara D’Urso a Domenica Live. Marina Ripa di Meana non voleva che il marito “sapesse quanto era grave e ha cercato di tutelarlo fino alla fine”, ha raccontato il figlioccio.

Il racconto commovente comincia dal loro primo incontro. Andrea Cardella ricorda il giorno in cui conobbe la sua madrina:

“Ho conosciuto Marina tramite un’amica dei genitori che sapeva che ero un suo fan ed ero appassionato di moda. È uscita dalla porta: una dea. Feci un colloquio ma non ci credevo proprio. Partì per l’America, al ritorno mi chiamò e iniziai a lavorare con lei. Il primo giorno mi ha portato a vedere le sue nipoti le figlie di Lucrezia, appena nate”.

Poi precisa che ad adottarlo è stato Carlo Ripa di Meana:

“Sono stato adottato da Carlo, Marina ha firmato solo come moglie – racconta – ho un ottimo rapporto con Lucrezia, la figlia di Marina, ma lei non voleva un fratello, questo però non ha cambiato in alcun modo i rapporti tra di noi”.

Andrea passa quindi al racconto della sua adozione:

“Eravamo a cena una sera, Marina, Carlo ed io, come facevamo sempre. Mi hanno detto ti dobbiamo parlare: “Abbiamo parlato in questi giorni, ti vogliamo adottare, tu che ne pensi?” Ho detto: “Vi ringrazio, mi fa molto piacere, è un onore, io dico di sì”. I miei genitori, che sono ancora vivi, in un primo momento dissero di no, poi avranno capito con chi di dovere le intenzioni, e hanno detto sì”.

Il suo ultimo Natale, Marina Ripa di Meana ha voluto trascorrerlo con tutta la famiglia.

“Da quando è morta la sorella, sedici anni fa, proprio il giorno di Natale, quest’anno Marina ha festeggiato per la prima volta il Natale a casa. Non l’ho mai vista così felice come quel giorno. Aveva tutti intorno: Lucrezia, le nipoti, i fidanzati, Giovanni. Poi il giorno dopo, vedendo che non c’erano miglioramenti, ha chiamato Maria Antonietta Farina Coscioni”.

La stilista e scrittrice ha quindi affidato la sua decisione a un video-testamento e a chiesto ad Andrea di restarle accanto:

“La sera della decisione mi ha detto di sedermi accanto a lei, mi ha chiesto perché non facesse ancora effetto. Sono stato accanto a lei finché non si è addormentata e non si è più svegliata. Il giorno dopo, intorno alle 16.30, è morta”.

Per un fatale incidente però il marito Carlo ha appreso la notizia della sua morte dalla televisione: