ROMA – Marina Ripa di Meana è morta all’età di 75 anni stroncata da un mare incurabile. Negli studi televisivi, in questi giorni si parla spesso di lei. E sono molte le amiche che la ricordano piangendo: è il caso di Sandra Milo e Patrizia De Blanck. L’attrice e la contessa, ospiti rispettivamente delle trasmissioni Rai Sabato Italiano e Domenica In, hanno voluto ricordare in tv la loro amica e non sono mancate le lacrime.

Il video è stato pubblicato dal Corriere (Questo video contiene contributi www.raiplay.it).