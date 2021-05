Marina Terragni chi è, età, dove e quando è nata, marito, vita privata, biografia e libri

Chi è Marina Terragni, età, dove e quando è nata, marito, vita privata, biografia e libri. Marina Terragni infatti è tra gli ospiti di Quarta Repubblica, il programma condotto da Nicola Porro e in onda ogni lunedì sera su Rete Quattro in prima serata.

Dove e quando è nata e biografia di Marina Terragni

Marina Terragni è nata a Milano ma non è resa nota la sua data di nascita, quindi non sappiamo quale sia la sua età. Giornalista e blogger, editorialista di Io Donna-Corriere della Sera (rubrica Maschile/Femminile), opinionista in varie trasmissioni radiofoniche e televisive, collabora tra l’altro con Il Foglio e Via Dogana, periodico della Libreria delle Donne di Milano. Ha scritto su numerose testate, da Il Corriere della Sera a L’Europeo a Linus, e ha condotto per due stagioni la trasmissione Protagoniste.

Marito e vita privata di Marina Terragni

Anche per quanto riguarda la vita privata di Marina Terragni si conosce davvero poco. Sposata con Paolo Hutter, consigliere comunale a Milano a metà degli anni 80, avanguardista del coming out gay. Non sappiamo se abbia dei figli. Molto riservata sui social, tiene molto infatti alla privacy e quindi non ha mai reso pubblica la sua vita privata.

I libri di Marina Terragni

Sul suo sito personale si legge: “Milanese, anima vagante, femminista, madre, giornalista, scrittrice (tra gli altri: “Vergine e piena di grazia”, “La scomparsa delle donne”, “Un gioco da ragazze”, e il recentissimo “Temporary Mother – Utero in affitto e mercato dei figli”). Tra le prime blogger italiane: il blog MaschileFemminile ora è diventato FemminileMaschile. Così, per rimettere le cose al loro posto”.