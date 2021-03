Marinella Zazzera chi è: tutor Detto Fatto, atelier Sposa formosa, autobiografia, età, marito, figli, vita privata e carriera. La Zazzera è una dello ospiti di Bianca Guaccero nella puntata del 31 marzo 2021 di Detto Fatto. La trasmissione televisiva va in onda su Rai 2 dalle ore 15:15 alle ore 17:15.

Diciamo subito che la sua vita privata è praticamente top secret. Infatti sia in televisione, che sui social network, non ne parla praticamente mai. E’ ignota addirittura la data di nascita. Stando alle informazioni ricavate dal web, sarebbe nata a Monopoli e vivrebbe attualmente a Vigevano.

Si sarebbe sposata in passato ma non ci sono informazioni recenti sulla sua vita sentimentale. Non sappiamo se ha figli o meno.

Sappiamo decisamente di più sulla sua carriera professionale. Infatti partecipa come tutor a Detto Fatto, ha una atelier per le future spose curvy, dal nome ‘Sposa formosa’, e ha scritto di recente una autobiografia.

Riportiamo di seguito, quanto detto dalla Zazzera al momento della presentazione del suo libro:

“Quante volte ti è capitato di sentirti giudicata o derisa per le tue forme? E quante altre volte non ti sei sentita all’ altezza o a tuo agio durante la prova di un vestito? Il peggio arriva quando il vestito da scegliere è proprio quello per una grande occasione. In un mondo in cui pero’ le grandi aziende puntano a vestiti per taglie minute, creando solo piccole collezioni dedicate alle donne formose con taglie superiori alla 50, accade spesso che anche le commesse non ci comprendano e deridano o mal consiglino le nostre curve, con il risultato di farci sentire inadeguate ai nostri corpi o finendo per farci accontentare di abiti semplicemente adattati, che invece di risaltare i nostri pregi, risaltino i nostri difetti. La nostra “ abbondanza” non è sempre una scelta, ma talvolta è un vero problema di salute, e questo è raramente compreso”.