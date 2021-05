Marino Bartoletti chi è, età, moglie, figli, vita privata, libro, Covid, carriera e biografia

Chi è Marino Bartoletti: età, moglie, figli, nuova compagna, vita privata, libro, Covid, carriera e biografia del giornalista, conduttore e autore ospite oggi, giovedì 13 maggio, a Oggi è un altro giorno.

Dove e quando è nato, età, altezza, carriera e biografia di Marino Bartoletti

Marino Bartoletti è nato a Forlì il 30 gennaio del 1949 (età 72 anni). Giornalista professionista dal ‘74, laureato in giurisprudenza con una tesi sulla Responsabilità penale del direttore di giornale, muove i primi passi nel mondo della carta stampata all’età di 19 anni, collaborando alle pagine locali del Resto del Carlino, poi nel 1971 entra a far parte della redazione del Guerin Sportivo diretto da Gianni Brera e nel 1973 è assunto al Giorno, dove rimane per un decennio seguendo come inviato le maggiori manifestazioni sportive. La sua carriera prosegue in televisivo quando nel 1982 viene chiamato a condurre Il Processo del Lunedì.

Nel 1984 Tito Stagno lo sceglie per la conduzione della Domenica Sportiva sulla Rai. La sua esperienza prosegue poi in Fininvest, dove crea le prime trasmissioni sportive del gruppo (in particolare “A tutto campo”), fino al 1987, quando assume la direzione del Guerin Sportivo, portandolo al record di tiratura e di vendita. Nel 1990 torna in Fininvest, dove fra l’altro idea e conduce Pressing, in compagnia di Kay Sandvick, che poi affiderà a Raimondo Vianello.

Marino Bartoletti, il fondatore di Quelli che il calcio

Nel 1993 è di nuovo in Rai dove crea Quelli che il Calcio, per la quale punta sulla verve di Fabio Fazio. In coppia con Gene Gnocchi torna anche a condurre il Processo del Lunedì e quindi, a fine del 1994, viene designato alla direzione della Tgs, la testata giornalistica sportiva della Rai.

Lasciato l’incarico all’inizio del 1997, nel 1999 guida su commissione del Sole 24 Ore il gruppo di lavoro che realizza Radio 24, prima emittente italiana di sola informazione, e in più è il curatore e l’ideatore dell’Enciclopedia Panini del Calcio Italiano. Nel 2001, dopo otto edizioni consecutive, lascia la conduzione di Quelli che il calcio.

È Commendatore al merito della Repubblica Italiana. È membro della commissione interministeriale per la riforma dello Sport nella scuola. Nel 2020 ha pubblicato il suo primo libro dal titolo La cena degli dei per l’editore Gallucci. Un successone, l’ennesimo per lui.

Moglie e figli: la vita privata di Marino Bartoletti

Marino Bartoletti è stato sposato con Carla Brunelli, morta tragicamente all’età di 65 anni a causa di un incidente domestico. La donna, impegnata nelle pulizie di casa, è rimasta purtroppo stata schiacciata da una porta finestra automatica.

Fu il giornalista che, rientrando nella casa di famiglia a Bologna, nel 2016, trovò la moglie ormai senza vita. Ha due figlie, Cristina e Caterina, che gli hanno dato tre nipoti.

Marino Bartoletti contro i virologi Covid

Marino Bartoletti, durante il primo lockdown causato dalla pandemia Covid, ha avuto parole dure contro i cosiddetti virologi. “Confesso che, per mia colpa, non sapevo quanto in Italia fosse diffusa la categoria dei virologi. E mi conforta sverificare che siano in tanti a vegliare (seriamente, lodevolmente, appassionatamente, in alcuni casi persino eroicamente) sulla nostra salute. Né, per la verità, potevo immaginare che questa importantissima missione concedesse ad alcuni tanto tempo libero per poter passare, a turno, ore e ore in televisione, seppur in un periodo di grossa ‘richiesta’ come questa, apparendo in tutti i talk show del panorama nazionale”.

Nel suo sfogo su Facebook il giornalista sportivo fece a anche i nomi dei destinatari della sua invettiva: Roberto Burioni, Maria Rita Gismondo, Fabrizio Pregliasco e Giovanni Rezza.