Marino Niola chi è, età, dove e quando è nato, antropologia, moglie, vita privata, Facebook. L’antropologo e divulgatore scientifico Marino Niola è ospite questa sera 21 giugno del programma Quarta Repubblica. Il programma condotto da Nicola Porro è in onda su Rete 4 dalle 21:20.

Dove e quando è nato, età, biografia di Marino Niola

Marino Niola è nato a Napoli il 4 settembre del 1943. Ha 77 anni. E’ professore di Antropologia dei simboli, Antropologia delle arti e della performance, Miti e riti della gastronomia contemporanea presso l’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli. Coordina il Laboratorio di Antropologia Sociale e il master in Comunicazione multimediale dell’enogastronomia. Dirige inoltre il Centro di Ricerche Sociali sulla Dieta Mediterranea MedEatResearch.

Moglie, Facebook, vita privata di Marino Niola

Sulla vita privata di Niola non si hanno molte informazioni. E’ sposato da diversi anni con Elisabetta Moro, anche lei docente di Antropologia a Napoli. Non si hanno notizie riguardo i figli. Niola e la moglie vivono a Napoli. Utilizza il suo profilo Facebook soprattutto per l’attività divulgativa: Marino Niola.

La carriera di Marino Niola

Niola è stato professore all’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” e in quelle di Padova e di Trieste. Nel 1999, all’Università di Trieste, fonda il primo corso di laurea italiano in Scienze e Tecniche dell’Interculturalità.

Svolge la sua attività di divulgatore scientifico come ospite in vari programmi televisivi. Collabora come editorialista con Repubblica. Sul Venerdì di Repubblica cura la rubrica settimanale Miti d’oggi. Collabora inoltre con Le Nouvel Observateur, Il caffè di Locarno e Il Mattino di Napoli.

Dal 2008 al 2010 è presidente del Teatro Mercadante, oggi il Teatro Stabile di Napoli.

In qualità di antropologo della contemporaneità, tra i suoi interessi di ricerca troviamo il rapporto tra tradizione e mutamento culturale nelle società contemporanee, la persistenza del mito nelle forme contaminate del mondo d’oggi, le nuove mitologie della civiltà tecnologica e gli usi, costumi e consumi del nostro tempo.