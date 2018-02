ROMA – Mario Adinolfi, almeno lui la racconta così su Facebook, è stato deriso e preso in giro per il suo peso durante uno degli ultimi collegamenti fatti con Sky Tg24. Secondo Adinolfi, almeno due persone, durante la diretta, lo deridevano credendo di non essere ascoltati. I due probabilmente erano in regia. Peccato però che Adinolfi, come racconta, abbia sentito tutto e riporta: “Troppo grasso per entrare in video”.

Il post su Facebook:

Diario. Giorno 4 della campagna elettorale. Finalmente la televisione ci offre uno spazio (i tg Rai e Mediaset, i programmi e il tg La7 di Chicco Mentana non hanno letteralmente mai nominato il Popolo della Famiglia, la par condicio è in vigore dal 2), si va a parlare qualche minuto a Sky Tg 24. C’è lo spettacolino ideologico sui fatti di Macerata, giornalista di Repubblica contro esponente di Forza Nuova. Parlano di razzismo. Provo a dire due parole di buonsenso, a offrire qualche dato mentre fanno scorrere alle mie spalle solo immagini di Renzi e Salvini. Spiego che apparecchiare questi teatrini va bene per prendere i popcorn, non per capire i fenomeni come il razzismo. La conduttrice si offende e inizia un fervorino. Le spiego che io sono meno permaloso di lei e ho sopportato l’ascolto in auricolare di due persone, un uomo e una donna, che nella loro regia non hanno fatto altro che insultare da quando sono arrivato in studio, senza capire che avevo l’auricolare aperto (“oh, questo non è uno, è due”,”quanto peserà, 200 chili?”,”troppo grosso, non entra nell’inquadratura”). Insomma, spiego in diretta alla conduttrice, l’istinto a discriminare scorre anche presso i contesti in cui ci si atteggia a santarellina. Imbarazzo della conduttrice. Abbozzo di scuse. Sipario. Il 4 marzo votate Popolo della Famiglia.

