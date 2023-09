Mario Giordano chi è, età, dove e quando è nato, moglie, figli, vita privata, Instagram, biografia e carriera

Mario Giordano è un giornalista noto al grande pubblico, grazie soprattutto al programma Fuori dal coro che conduce dal 2018 su Rete 4. Scopriamo la carriera, la biografia e la vita privata del giornalista.

Dove e quando è nato, età, laurea, biografia di Mario Giordano

Mario Giordano è nato ad Alessandria il 19 giugno del 1966. Ha 57 anni. Laureato inScienze politiche presso l’Università degli Studi di Torino, la sua carriera inizia a Il nostro tempo, settimanale cattolico di Torino. Prosegue nel 1994 a L’Informazione e, nel 1996, al quotidiano Il Giornale. Dopo varie apparizioni al Maurizio Costanzo Show in qualità di ospite, Giordano debutta in televisione nel 1997 con Pinocchio, trasmissione di Gad Lerner dove veste i panni del Grillo Parlante.

Moglie, figli, Instagram e vita privata

Non si hanno molte informazioni riguardo la vita privata di Giordano. Dal 1991 il giornalista è sposato con una donna di nome Paola. Dalla loro relazione sono nati quattro figli: Alice (1993), Lorenzo (1995), Camilla (2003) e Sara (2005). Non si hanno informazioni sui suoi guadagni e su dove abiti. Profilo Instagram: mariogiordanoofficial.

La carriera di Mario Giordano

Giordano nel 2000 diventa il nuovo direttore di Studio Aperto, telegiornale di Italia 1 che gli fa acquisire una certa notorietà, riservando un ampio spazio alla cronaca rosa. A partire dal 2003 dirige altre due trasmissioni televisive sulla stessa rete: Lucignolo e L’alieno. Nel 2007 da Studio Aperto passa a dirigere Il Giornale con cui già collaborava come editorialista. Nel 2009, però, lascia Il Giornale per riapprodare a Mediaset come direttore delle Nuove Iniziative News ed è nuovamente direttore di Studio Aperto. Dal 2018 conduce su Rete 4 il programma Fuori dal coro e cura su Panorama la rubrica di chiusura Il grillo parlante.

