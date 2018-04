ROMA – Mario Labieni, concorrente dell’ultima puntata de La Corrida, ha un passato in tv, anzi in tv ci lavora in qualche modo.

Il concorrente, presentato da Carlo Conti come timido cronico, che proprio per combattere la timidezza aveva deciso di cimentarsi davanti alle telecamere, aveva partecipato ad Alta Infedeltà su Real Time e Torto o Ragione, in Rai. E proprio in Rai pare lavorare Labieni.

Il sito TvBlog cita AscoltiTv per ricordare la sua storia, specificando però che Aldo non ha commesso alcuna scorrettezza: