ROMA – A “Non è l’Arena” in onda su La7, il confronto tra l’ex ministro Mario Landolfi e il giornalista Danilo Lupo, che nei giorni scorsi il politico aveva schiaffeggiato in strada mentre il giornalista lo incalzava sui vitalizi.

Il conduttore Massimo Giletti invita i due in studio e Lupo dichiara di aver sporto denuncia: “L’ho fatto non solo per me, ma anche per tutti quei cronisti che prendono schiaffi, insulti, minacce”. Lupo prosegue: ‘Sono stato in tanti posti, ho intervistato caporali e mafiosi e non mi è mai capitata una cosa del genere. È strano non essere stato picchiato da un mafioso, ma aver preso uno schiaffo da un politico”.

Landolfi ammette: “Ho chiesto scusa, in maniera pubblica, come è giusto che sia. Capisco che la persona colpita abbia interesse a tutelare i propri diritti nell’ambito di questo episodio bruttissimo. Ho chiesto di venire per scusarmi con Danilo Lupo pubblicamente. Ho commesso un gesto esecrabile. Mi assumo tutta la responsabilità di quello schiaffo che farà più male a me che a Lupo”.

A seguire il video dello schiaffone in strada. Qui le parole di Lupo. Qui invece le scuse di Landolfi.