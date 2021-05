Chi è Mario Tozzi età, altezza, moglie, figli, vita privata, Instagram, vero nome, biografia, è vegetariano? E carriera del geologo. Tozzi è il concorrente del giorno de I Soliti Ignoti. Il programma tv condotto da Amadeus dalle ore 20:35 (dopo il Tg1). I personaggi famosi concorrono per vincere soldi da donare in beneficenza.

Dove e quando è nato, età, altezza, vero nome e biografia di Mario Tozzi

Mario Tozzi è un geologo, divulgatore scientifico, saggista, autore televisivo e conduttore televisivo italiano. Tozzi è nato a Roma il 13 dicembre 1959 (età 61 anni). Non abbiamo informazioni sul suo peso e sulla sua altezza. Non utilizza nomi d’arte. E’ noto con il suo nome di battesimo. Ha un profilo Instagram che è seguito da ben 40mila persone.

La moglie, i figli: vita privata di Mario Tozzi

Diciamo subito che non ci sono molte informazioni sulla sua vita privata. Ma sappiamo che è stato sposato e successivamente ha divorziato, ha un figlio maschio. Per il resto, non sappiamo altro perché non parla mai di gossip. Preferisce parlare dei suoi prossimi progetti professionali.

Vegano o vegetariano? Mario Tozzi spiega perché è vegetariano

Parliamo delle sue abitudini alimentari. Si dichiara vegetariano per ragioni ambientaliste, salutistiche e in parte anche etiche. Ne parlerà anche a I Soliti Ignoti? Non è dato saperlo. Ma potrebbe farlo se dovesse esserci un concorrente che lavora nella ristorazione. L’appuntamento è su Rai 1 alle ore 20:35. Conduce Amadeus.