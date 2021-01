Mariolina Cannuli chi è: marito, figli, età, vita privata, carriera dell’annunciatrice televisiva ospite a Oggi è un altro giorno. La trasmissione televisiva va in onda ogni giorno alle ore 14.00 su Rai 1.

Oggi è un altro giorno è una trasmissione televisiva della Rai condotta da Serena Bortone. Cannuli sarà una delle ospiti della puntata del 27 gennaio 2021.

Mariolina Cannuli chi è: marito, figli, età, vita privata, tutto sull’annunciatrice televisiva

Mariolina Cannuli ha 80 anni ed è nata a Siena, 15 ottobre 1940. La Cannuli è stata sposata con il regista radiofonico Marco Lami. Dal primo matrimonio, nascono due figli, Filippo e Mattia.

Negli anni ’70 si è sposata una seconda volta e da questo matrimonio è nata la sua terza figlia, Alessandra. Per il resto non ci sono altre informazioni in rete sulla sua vita privata.

Mariolina Cannuli: carriera dell’annunciatrice televisiva ospite a Oggi è un altro giorno

Mariolina Cannuli è un’annunciatrice televisiva e conduttrice televisiva italiana, attiva per la Rai dal 1961 al 1994. E’ entrata nel cuore di tutti gli italiani come una delle storiche annunciatrici televisive della Rai.

Ma Mariolina ha avuto anche una carriera importante nel mondo del cinema prendendo parte ai seguenti film: Amore mio aiutami, regia di Alberto Sordi (1969). Mazzabubù… Quante corna stanno quaggiù?, regia di Mariano Laurenti (1971). Vogliamo i colonnelli, regia di Mario Monicelli (1973). Valentina, una ragazza che ha fretta, regia di Vito Molinari (1977).