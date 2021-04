Marisa Laurito chi è, dove e quando è nata, età, altezza, peso, compagno, ex marito e vita privata

Chi è Marisa Laurito, dove e quando è nata, età, altezza, peso, compagno, ex marito e vita privata dell’attrice. Marisa Laurito infatti è tra gli ospiti di Oggi è un altro giorno, la trasmissione condotta da Serena Bortone e in onda dal lunedì al venerdì su Rai Uno nel primo pomeriggio.

Dove e quando è nata, età e biografia di Marisa Laurito

Marisa Laurito è nata a Napoli il 19 aprile del 1951 e ha da poco compiuto 70 anni di età. E’ un’attrice, cabarettista e conduttrice televisiva italiana. Desiderosa di fare l’attrice sin dalla tenera età, riesce a entrare a far parte della compagnia teatrale di Eduardo De Filippo. Ha recitato in una ventina di film; debutta al cinema nel 1976, prima in piccole parti, come in Pari e dispari del 1978, con Bud Spencer e Terence Hill, fino a ruoli più incisivi, come in I guappi non si toccano del 1979, con Pino Mauro e Richard Harrison, fino a La pagella del 1980, con Marc Porel, dove interpreta la moglie di Mario Trevi, protagonista del film.

Nel decennio successivo Marisa Laurito acquisisce molta popolarità lavorando a fianco di Renzo Arbore in Quelli della notte (1985) e con Raffaella Carrà nello show di prima serata Buonasera Raffaella andato in onda tra il 1985 e il 1986. Come cantante ha partecipato al Festival di Sanremo del 1989, con la canzone pop-demenziale Il babà è una cosa seria. Tra le tante conduzioni ha condotto su Canale 5 al fianco di Ezio Greggio il varietà Paperissima, senza raggiungere però lo stesso successo delle edizioni precedenti condotte da Lorella Cuccarini e Marco Columbro.

Marisa Laurito oggi

Marisa Laurito dal 2010 al 2012 ha condotto il programma culinario Pasta, Love e Fantasia sul canale satellitare Alice Home TV. Nella stagione 2013-2014, dopo la fine del suo rapporto con Vero TV, Marisa Laurito è stata una delle conduttrici del programma I fatti vostri in onda su Rai 2, nel quale si occupava della rubrica di cucina.

Nell’autunno del 2014 è una delle concorrenti della decima edizione del talent-show di Rai 1 Ballando con le stelle condotto da Milly Carlucci, venendo però eliminata già nella prima puntata, per poi essere ripescata nella quarta puntata col ballerino Stefano Oradei, per poi essere nuovamente eliminata nella puntata successiva. Il 20 dicembre 2019 esce il film W gli sposi, diretto da Valerio Zanoli, in cui compaiono anche Paolo Villaggio (nel suo ultimo ruolo cinematografico), Iva Zanicchi, Carlo Pistarino, Giulio Berruti, Lando Buzzanca, Corinne Cléry e Gianfranco D’Angelo.

Compagno, ex marito e vita privata di Marisa Laurito

Marisa Laurito nel 2001 ha sposato l’ex calciatore Franco Cordova: alla cerimonia ha presenziato anche Renzo Arbore. Il matrimonio di Marisa Laurito con l’ex calciatore però è durato solo fino all’anno successivo. Sul divorzio lampo l’attrice ha spesso scherzato, dicendo di non poter conciliare il suo tifo sfegatato per il Napoli con l’amore per un romanista.

L’attrice dal 2002 è legata sentimentalmente all’imprenditore Pietro Perdini. Marisa Laurito e il compagno non hanno avuto figli ma l’attrice non rimpiange la maternità: “All’epoca lavoravo moltissimo, amavo il mio lavoro, non volevo che i miei figli crescessero senza una madre presente e senza un padre fisso per l’eternità, credo che i figli abbiano bisogno di una padre e una madre. Avevo una grande senso di responsabilità. Poi quando c’è stato il giro di boa e temevo me ne sarei pentita e invece no, non mi è mancato essere mamma“, raccontò a Verissimo. Marisa Lurito ha una altezza di 161 cm mentre del suo peso non vi è traccia.