Marisa Laurito chi è, età, marito, compagno, figli, vita privata, biografia e carriera

Marisa Laurito: età, marito, compagno, figli, vita privata, biografia e carriera della attrice

Dove e quando è nata, età, malattia e biografia di Marisa Laurito

Marisa Laurito nasce a Napoli il 19 aprile 1951. Il suo segno zodiacale è quello dell’Ariete. Sin da giovanissima Marisa Laurito ha avuto una grandissima passione per la recitazione e ben presto riesce ad entrare nella compagnia teatrale di Eduardo De Filippo. Nel corso della sua carriera la donna è riuscita a recitare accanto a nomi di grande importanza e rilievo del teatro italiano. Nel 1978 recita accanto a Terence Hill e Bud Spencer ed acquista una popolarità enorme. Recita anche accanto a Luciano e Crescenzo ed è molto amica di Enzo Arbore.

Dopo aver coltivato per anni il sogno del mondo dello spettacolo, Marisa Laurito esordisce a 18 anni in uno spettacolo del famigerato Eduardo De Filippo, Le bugie con le gambe lunghe. Sulla vicenda si racconta che tanto era grande la passione della Laurito da spingerla a spiare di nascosto le prove che De Filippo teneva con la sua compagnia teatrale al Teatro San Ferdinando.

A partire dalla seconda metà degli anni ’80 Maurisa Laurito diventa volto noto del piccolo schermo, conducendo numerosi programmi a fianco di Renzo Arbore e altri volti famosi: Raffaella Carrà, Celentano, Pippo Baudo.

Nel 1989 ha partecipato al Festival di Sanremo con la canzone umoristica Il babà è una cosa seria, classificandosi dodicesima.

Il marito Franco Cordova, l’attuale compagno Pietro Perdini, i figli: vita privata di Marisa Laurito

Nel 2001 ha sposato l’ex calciatore Franco Cordova: alla cerimonia ha presenziato anche Renzo Arbore e molti altri personaggi dello spettacolo. Il matrimonio di Marisa Laurito con l’ex calciatore è durato solo fino all’anno successivo.

L’attrice dal 2002 è legata sentimentalmente all’imprenditore Pietro Perdini. Marisa Laurito e il compagno non hanno avuto figli ma l’attrice non rimpiange la maternità: “All’epoca lavoravo moltissimo, amavo il mio lavoro, non volevo che i miei figli crescessero senza una madre presente e senza un padre fisso per l’eternità, credo che i figli abbiano bisogno di una padre e una madre. Avevo una grande senso di responsabilità. Poi quando c’è stato il giro di boa e temevo me ne sarei pentita e invece no, non mi è mancato essere mamma“, raccontò a Verissimo.