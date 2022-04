Marisela Federici, chi è, dove e quando è nata, età, vita privata, gli ex mariti e i figli, Susanna Agnelli

Marisela Federici è tra gli ospiti di oggi, martedì 26 aprile, di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno. Ma chi è Marisela Federici? Che cosa conosciamo di lei, della sua vita privata e pubblica?

Dove e quando è nata, età, vero nome: la biografia di Marisela Federici

Marisela Federici è nata a Caracas, in Venezuela, il 3 febbraio del 1950, sotto il segno dell’Acquario. Ha dunque 72 anni di età. Il suo nome da nubile era Marisela Rivas y Cardona.

Il nonno materno Carlos Delgado Chalbaud fu presidente del Venezuela e venne ucciso dal dittatore Marcos Pérez Jiménez.

Il padre di Marisela Federici venne arrestato per motivi politici e la madre andò dall’allora presidente Romulo Gallegos a supplicare perché lo rilasciassero.

Marito, ex marito, figli: la vita privata di Marisela Federici

Marisela Federici è cresciuta a Madrid dove la famiglia si è rifugiata in seguito agli eventi accaduti in Venezuela. Successivamente è arrivata in Italia, dove è diventata amica intima di Susanna Agnelli.

Ha sposato in prime nozze il numero uno della Tamoil Roger Tamraz, da cui ha avuto la figlia Margherita Tamraz.

In seconde nozze si è unita in matrimonio con il finanziere Paolo Federici, scomparso nel 2016 dal quale ha avuto il figlio Edoardo.

Marisela Federici e salotti romani

Regina indiscussa dei salotti romani, Marisela vive a Roma in una villa sull’Appia Antica disegnata dall’architetto Marcello Piacentini. Ha come vicina di casa sono Gina Lollobrigida.

Marisela e la rapina in casa

Nel 2015, Marisela ha subito un’esperienza che l’ha segnata. E’ stata rapinata in casa da tre uomini coperti da passamontagna: “Il ricordo di quelle teste con solo due tagli, come feritoie, al posto degli occhi, mi tormenta ancora oggi. Ogni giorno. Hanno portato via tutti i miei gioielli più belli, i più cari ricordi. Pietre di un grandissimo valore, soprattutto affettivo”, ha raccontato in un’intervista.

La lite con Barbara D’Urso

Tra gli episodi noti della vita pubblica di Marisela Federici c’è la lite in diretta con Barbara D’Urso a Domenica Live.

Marisela venne convocata per dare un’opinione sulle persone che ostentano le proprie ricchezze. Durante la trasmissione ci fu l’intervento di Pierluigi Diaco, non gradito da Federici, che si scagliò anche contro la D’Urso, accusandola di non saper scegliere gli ospiti.