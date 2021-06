Marisela Federici chi è: età, figli e marito, vita privata, il furto dei gioielli, la lite con Barbara D’Urso

Marisela Federici chi è: figlio, marito, vita privata, il furto dei gioielli, le liti. La contessa è ospite nella puntata odierna di Oggi è un altro giorno, il programma condotto su Rai Uno da Serena Bortone a partire dalle 14 circa.

Dove e quando è nata, età e biografia di Marisela Felici

La contessa Marisela Federici è la vedova del finanziere romani Paolo Federici. Marisela nasce a Caracas in Venezuela con il nome di Rivas y Cardona: la sua data di nascita non è però nota e quindi non abbiamo informazioni sulla sua età. Il nonno materno Carlos Delgado Chalbaud fu presidente del Venezuela e venne ucciso dal dittatore Marcos Pérez Jiménez.

Il suo nome è lo stesso del protagonista del romanzo Doña Bárbara scritto dell’ex presidente venezuelano Rómulo Gallegos. La madre di Marisela andò da Gallegos a supplicare perché rilasciassero il marito arrestato per motivi politici.

Marito e figli: la vita privata di Marisela Federici

Marisela è cresciuta a Madrid dove la famiglia si rifugia in seguito agli eventi accaduti in Venezuela. Successivamente, Marisela approda in Italia dove diventa amica intima di Susanna Agnelli.

Prima di sposare il finanziere Paolo Federici (scomparso nel 2016) dal quale ha avuto il figlio Edoardo, la Federici è stata sposata con il magnate della Tamoil Roger Tamraz, da cui ha avuto la figlia Margherita Tamraz.

Marisela Federici regina dei salotti romani

Regina indiscussa dei salotti romani, Marisela vive a Roma in una villa sull’Appia Antica disegnata dall’architetto Marcello Piacentini che ha come vicini di casa Franco Zeffirelli e Gina Lollobrigida.

Marisela e il furto dei gioielli

Nel 2015, Marisela ha subito un’esperienza terrificante. E’ stata rapinata in casa da tre uomini coperti da passamontagna: “Il ricordo di quelle teste con solo due tagli, come feritoie, al posto degli occhi, mi tormenta ancora oggi. Ogni giorno. Hanno portato via tutti i miei gioielli più belli, i più cari ricordi. Pietre di un grandissimo valore, soprattutto affettivo” ha raccontato in un’intervista.

La lite con Barbara D’Urso

La contessa è famosa anche perché una volta ha litigato in diretta con Barbara D’Urso a DomenicaLive. Marisela venne convocata per dare un’opinione sulle persone abbienti che ostentano le proprie ricchezze. Durante la trasmissione, la contessa non gradisce l’intervento di Pierluigi Diaco e si scaglia anche sulla conduttrice del programma accusandola di non saper scegliere gli ospiti.